Gece Yarısı Mazota Tarihi Zam: Akaryakıt Fiyatları Rekor Seviyeye Yükseldi

İstanbul'da motorinin litresi ortalama 77,65 TL’den satılmaya başlanırken, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyeleri görüldü. Lojistik maliyetlerin eklendiği Doğu illerinde ise motorin fiyatları 81 lirayı, benzin ise 66 lirayı zorlamaya başladı. Güncellenen listelere göre benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak belirlendi. Petrol piyasasındaki dalgalanmanın devam etmesi nedeniyle sektör temsilcileri fiyat istikrarsızlığının bir süre daha sürebileceğine dikkat çekiyor.