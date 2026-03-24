Gece Yarısı Mazota Tarihi Zam: Akaryakıt Fiyatları Rekor Seviyeye Yükseldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2026 - 07:58

Küresel savaş atmosferinin enerji piyasalarını sarsmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında tarihi bir artış yaşandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan dev zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı bölgelerde 80 lirayı aşarken, benzin fiyatları da yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.

Küresel piyasalarda tırmanan savaş gerilimi, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi.

Enerji maliyetlerindeki artışın doğrudan yansıması olarak, motorin fiyatlarına litre başına 6,58 TL, benzin fiyatlarına ise 93 kuruş zam yapıldı. 20 Mart Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenlemede, motorindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının sıfırlanmış olması nedeniyle, artışın tamamı hiçbir sübvansiyon olmaksızın doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzinde ise eşel mobil sistemi dahilinde vergiden karşılanabilecek limit 4,60 TL seviyesine kadar geriledi.

Yeni zam dalgasının ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

İstanbul'da motorinin litresi ortalama 77,65 TL’den satılmaya başlanırken, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyeleri görüldü. Lojistik maliyetlerin eklendiği Doğu illerinde ise motorin fiyatları 81 lirayı, benzin ise 66 lirayı zorlamaya başladı. Güncellenen listelere göre benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak belirlendi. Petrol piyasasındaki dalgalanmanın devam etmesi nedeniyle sektör temsilcileri fiyat istikrarsızlığının bir süre daha sürebileceğine dikkat çekiyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
