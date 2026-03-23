Trump'ın Açıklamalarından Sonra Kripto Borsasında Yoğun Hareketlilik Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2026 - 00:05

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelemesi, küresel piyasalarda yönün hızla değişmesine neden oldu. Gerilimin kısmen azalmasıyla Brent petrolde sert düşüş yaşanırken, risk iştahının artması kripto para piyasasına da alım getirdi. Bitcoin, kısa sürede yüzde 3,6’yı aşan yükselişle 70 bin doların üzerine çıktı.

Kriptoda yukarı yönlü hareketler başladı.

Donald Trump’ın İran’daki enerji tesislerine yönelik planlanan askeri saldırıları erteleme kararı, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Savaş geriliminin azalmasıyla birlikte Brent petrol 112 dolardan 96 dolara kadar gerilerken, kripto para piyasasında ise yükseliş eğilimi güç kazandı. Sabah saatlerinde 67 bin 900 dolara kadar çekilen Bitcoin, Trump’ın açıklamasının ardından yüzde 3,6’nın üzerinde prim yaparak 70 bin 700 dolar seviyesine çıktı.

Bitcoin’deki toparlanmaya paralel olarak Ether ve Solana başta olmak üzere diğer kripto paralarda da yukarı yönlü hareketler görüldü.

Bitcoin'in yanı sıra farklı yatırım araçlarında da yön yukarı oldu.

Trump’ın açıklaması sonrası diğer varlık sınıflarında da dikkat çekici hareketler görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 2,25 yükselirken, ham petrol fiyatları yüzde 11 oranında geriledi.

Öte yandan Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada İran’a sert mesajlar vermiş, Hürmüz Boğazı’nın 48 saat içinde açılmaması halinde elektrik santrallerinin hedef alınabileceğini söylemişti. Bu çıkışın, taraflar arasında sürdürülen temasların ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
