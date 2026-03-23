Trump'ın Açıklamalarından Sonra Kripto Borsasında Yoğun Hareketlilik Var

Donald Trump’ın İran’daki enerji tesislerine yönelik planlanan askeri saldırıları erteleme kararı, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Savaş geriliminin azalmasıyla birlikte Brent petrol 112 dolardan 96 dolara kadar gerilerken, kripto para piyasasında ise yükseliş eğilimi güç kazandı. Sabah saatlerinde 67 bin 900 dolara kadar çekilen Bitcoin, Trump’ın açıklamasının ardından yüzde 3,6’nın üzerinde prim yaparak 70 bin 700 dolar seviyesine çıktı.

Bitcoin’deki toparlanmaya paralel olarak Ether ve Solana başta olmak üzere diğer kripto paralarda da yukarı yönlü hareketler görüldü.