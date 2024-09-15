Elraenn'den Jahrein'e Destek: "Aramızda Yaşanan Her Şeyi Bir Kenara Bırakarak..."
Elraenn'den Jahrein'e Destek: "Aramızda Yaşanan Her Şeyi Bir Kenara Bırakarak..."
Jahrein'in tutuklanmasından sonra sosyal medyada birçok kişi destek mesajı yağdırdı. Bu kervana katılan isimlerden biri de Jahrein'le pek çok kez karşı karşıya gelmiş olan Tuğkan 'Elraenn' Gönültaş oldu.
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Bundan üç gün önce Jahrein gözaltına alınmıştı.
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Kendine Müzisyen lakabıyla bilinen Kemal Can Parlak'dan da açıklama geldi.
Ferit de Jahrein'e destek veren yayıncılardan birisi.
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Jahrein'in tutuklanması olayına gelen tepkiler, her geçen gün büyümeye devam edecek gibi görünüyor.
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