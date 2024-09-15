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Elraenn'den Jahrein'e Destek: "Aramızda Yaşanan Her Şeyi Bir Kenara Bırakarak..."

Elraenn'den Jahrein'e Destek: "Aramızda Yaşanan Her Şeyi Bir Kenara Bırakarak..."

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:14

Jahrein'in tutuklanmasından sonra sosyal medyada birçok kişi destek mesajı yağdırdı. Bu kervana katılan isimlerden biri de Jahrein'le pek çok kez karşı karşıya gelmiş olan Tuğkan 'Elraenn' Gönültaş oldu.

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Bundan üç gün önce Jahrein gözaltına alınmıştı.

Bundan üç gün önce Jahrein gözaltına alınmıştı.
twitter.com

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Jahrein'in gözaltına alındığı haberini almıştık. Müstehcenlik iddialari ile gözaltına alınan Ahmet 'Jahrein' Sonuç, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu olayın ardından sosyal medya karıştı. Pek çok yayıncı ve fenomen Jahrein'in gözaltına alınıp cezaevine gönderilmesine tepki görsterdi.

Daha öncesinde pek çok kez tartışma yaşadıkları Elraenn de Jahrein'in gözaltına alınmasıyla ilgili Instagram hesabından bir açıklama paylaştı.

Kendine Müzisyen lakabıyla bilinen Kemal Can Parlak'dan da açıklama geldi.

Kendine Müzisyen lakabıyla bilinen Kemal Can Parlak'dan da açıklama geldi.
twitter.com

Ferit de Jahrein'e destek veren yayıncılardan birisi.

Ferit de Jahrein'e destek veren yayıncılardan birisi.
twitter.com
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Jahrein'in tutuklanması olayına gelen tepkiler, her geçen gün büyümeye devam edecek gibi görünüyor.

Jahrein'in tutuklanması olayına gelen tepkiler, her geçen gün büyümeye devam edecek gibi görünüyor.
twitter.com

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