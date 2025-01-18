Steam'den Ücretsiz Oyun: Elinizi Çabuk Tutmanızda Fayda Var!
Steam'den Ücretsiz Oyun: Elinizi Çabuk Tutmanızda Fayda Var!
Epic Games Store kadar olmasa bile ara sıra verdiği ücretsiz oyunlarla sevgimizi kazanan Steam'de bir oyun daha kısa süreliğine ücretsiz olmuş durumda.
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Mini Thief ücretsiz oldu.
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