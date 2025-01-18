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Steam'den Ücretsiz Oyun: Elinizi Çabuk Tutmanızda Fayda Var!

Steam'den Ücretsiz Oyun: Elinizi Çabuk Tutmanızda Fayda Var!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 17:31

Epic Games Store kadar olmasa bile ara sıra verdiği ücretsiz oyunlarla sevgimizi kazanan Steam'de bir oyun daha kısa süreliğine ücretsiz olmuş durumda.

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Mini Thief ücretsiz oldu.

Mini Thief ücretsiz oldu.

Steam üzerinde 3 dolarlık fiyatıyla satışta bulunan bulmaca oyunu Mini Thief, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu kütüphaneye ekledikten sonra sonsuza kadar sizde kaldığını hatırlatalım.

Nedir bu oyun?

Nedir bu oyun?

Girdiğiniz evlerde çeşitli mini bulmacaları çözerek veya zamana karşı hızlı olmaya çalışarak ganimetleri topladığınız bir oyun olan Mini Thief, şu an Steam'de ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Yaklaşık 1 hafta süreniz var!

Yaklaşık 1 hafta süreniz var!

Oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklemek için yaklaşık1 haftalık bir süreniz bulunuyor. Şu an ücretsiz olarak dağıtılan oyun, 24 Ocak saat 21:00'dan sonra tekrar ücretli olacak ve oynamak isterseniz satın almanız gerekecek.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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