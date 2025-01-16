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PlayStation Plus Extra Ocak 2025 Oyunları Açıklandı: God of War Ragnarok Kütüphaneye Ekleniyor!

PlayStation Plus Extra Ocak 2025 Oyunları Açıklandı: God of War Ragnarok Kütüphaneye Ekleniyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 14:01

PlayStation Plus kütüphanesi her ay yenilenerek bizlere farklı oyunlar sunuyor. Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar da açıklandı. Bu ay listede God of War Ragnarok bulunuyor.

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PlayStation Plus Deluxe ve Extra kullanıcıları, bu ay oyuna doyacak.

PlayStation Plus Deluxe ve Extra kullanıcıları, bu ay oyuna doyacak.

PlayStation Plus Deluxe ve Extra aboneleri için aylık oyunlar açıklandı. Bu ay toplamda 9 yeni oyun kullanıcılarla buluşacak. Bu oyunlar ise şu şekilde:

  • God of War Ragnarok

  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

  • Atlas Fallen: Reign of Sands 

  • SD Gundam Battle Alliance

  • Sayanora Wild Hearts 

  • ANNO: Mutationem

  • Orc Must Die 3

  • Citizen Sleeper

  • Poker Club

Bu ayın göze çarpan oyunu God of War oldu.

Bu ayın göze çarpan oyunu God of War oldu.

God of War serisinin en güncel oyunu olan Ragnarok, üç yılın ardından PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor. İlk oyunu ile oyuncuların kalbini kazanan yapım, Ragnarok ile varolan başarısının üstüne koyarak karşımıza çıkıyor.

Klasikler kataloğunu da boş geçmemişler.

Klasikler kataloğunu da boş geçmemişler.

PlayStation Plus Deluxe üyeleri için de iki sürpriz var. Retro kategorisinde yer alan iki oyun, Deluxe kataloğuna eklenecek. Bu oyunlar ise şu şekilde:

  • Indiana Jones and the Staff of Kings

  • Medievil II

Yeni oyunlar, 21 Ocak tarihinde sisteme eklenecek.

Yeni oyunlar, 21 Ocak tarihinde sisteme eklenecek.

Her ay belirli tarihlerde yeni oyunlar sisteme ekleniyor. Aynı zamanda bazı oyunlar da sistemden çıkartılıyor. Bu ayın PlayStation Plus oyunları ise 21 Ocak tarihinde sisteme eklenecek.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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