PlayStation Plus Extra Ocak 2025 Oyunları Açıklandı: God of War Ragnarok Kütüphaneye Ekleniyor!
PlayStation Plus Extra Ocak 2025 Oyunları Açıklandı: God of War Ragnarok Kütüphaneye Ekleniyor!
PlayStation Plus kütüphanesi her ay yenilenerek bizlere farklı oyunlar sunuyor. Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar da açıklandı. Bu ay listede God of War Ragnarok bulunuyor.
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PlayStation Plus Deluxe ve Extra kullanıcıları, bu ay oyuna doyacak.
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Bu ayın göze çarpan oyunu God of War oldu.
Klasikler kataloğunu da boş geçmemişler.
Yeni oyunlar, 21 Ocak tarihinde sisteme eklenecek.
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