Sinirden Saçı Dökülen Oyuncudan Parasını Borsada Kaybedene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Sinirden Saçı Dökülen Oyuncudan Parasını Borsada Kaybedene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Battlefield 1'de atlı düşman gördüğünüz anda tek seçeneğiniz kaçmak.
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9. Vatan dediğin bu aslanlar, bir de bunu doğuran aslan analar.
8. Erdal Kaya Simulator.
7. Stresli bir hayatınız varsa, Elden Ring'i tavsiye ederiz.
6. Canın sağ olsun ben giderim.
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5. Galiba biraz sinirlenmiş.
4. Mağaraya bir girişimiz oldu, bir de çıkamayışımız.
3. Gün geçmiyor ki köpekbalığı oynayanlar kötü söze maruz kalmasın...
2. Yatırım tavsiyesi değildir.
1. Hayatının 188 gününü aralıksız siyasete ayırdıktan sonra erkekler.
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