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Sinirden Saçı Dökülen Oyuncudan Parasını Borsada Kaybedene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sinirden Saçı Dökülen Oyuncudan Parasını Borsada Kaybedene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 16:01

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Battlefield 1'de atlı düşman gördüğünüz anda tek seçeneğiniz kaçmak.

10. Battlefield 1'de atlı düşman gördüğünüz anda tek seçeneğiniz kaçmak.

Oyun: Battlefield 1

9. Vatan dediğin bu aslanlar, bir de bunu doğuran aslan analar.

9. Vatan dediğin bu aslanlar, bir de bunu doğuran aslan analar.

Oyun: Mount & Blade II: Bannerlord

8. Erdal Kaya Simulator.

8. Erdal Kaya Simulator.

Oyun: Ready or Not

7. Stresli bir hayatınız varsa, Elden Ring'i tavsiye ederiz.

7. Stresli bir hayatınız varsa, Elden Ring'i tavsiye ederiz.

Oyun: Elden Ring

6. Canın sağ olsun ben giderim.

6. Canın sağ olsun ben giderim.

Oyun: EA FC 25

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5. Galiba biraz sinirlenmiş.

5. Galiba biraz sinirlenmiş.

Oyun: Dead by Daylight

4. Mağaraya bir girişimiz oldu, bir de çıkamayışımız.

4. Mağaraya bir girişimiz oldu, bir de çıkamayışımız.

Oyun: Sons of the Forest

3. Gün geçmiyor ki köpekbalığı oynayanlar kötü söze maruz kalmasın...

3. Gün geçmiyor ki köpekbalığı oynayanlar kötü söze maruz kalmasın...

Oyun: Marvel Rivals

2. Yatırım tavsiyesi değildir.

2. Yatırım tavsiyesi değildir.

Oyun: Grand Theft Auto V

1. Hayatının 188 gününü aralıksız siyasete ayırdıktan sonra erkekler.

1. Hayatının 188 gününü aralıksız siyasete ayırdıktan sonra erkekler.

Oyun: Hearts of Iron 4

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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