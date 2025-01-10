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The Last of Us Part 2'nin PC Fiyatı Belli Oldu: Nisan Ayında Çıkacak!

The Last of Us Part 2'nin PC Fiyatı Belli Oldu: Nisan Ayında Çıkacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 19:26

PlayStation'un başarılı markalarından olan The Last of Us, PC çıkışı ile oyuncuları sevindirmişti. Şimdi de sıra The Last of Us Part 2'ye geldi. Yakın zamanda PC için yayınlanacak oyunun Türkyie fiyatı açıklandı.

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Oyun dünyasını ikiye bölmüştü.

Oyun dünyasını ikiye bölmüştü.

Çıktığı döneme damga vuran ve büyük tartışmalara yol açan The Last of Us Part 2, kendinden uzun yıllar söz ettirmişti. Yıllarca PlayStation oyuncularının oynadığı bu yapım, çok yakında PC için geliyor.

Steam fiyatı açıklandı.

Steam fiyatı açıklandı.

The Last of Us Part 2 ön siparişe açıldı. Steam üzerinde ise fiyatı gün yüzüne çıktı. Oyunun Steam üzerinde belirlenen fiyatı 49.99 dolar oldu.

Epic Games Store'da da ön siparişe açıldı.

Epic Games Store'da da ön siparişe açıldı.

The Last of Us Part 2, Epic Games üzerinde de ön siparişe açıldı. Oyunun fiyatı, Epic Games üzerinde biraz daha uygun bir seviyede. 1249 TL'den ön siparişe açılan oyunu, şu an ön sipariş ile alabiliyorsunuz.

Çıkmasına sayılı günler kaldı.

Çıkmasına sayılı günler kaldı.

The Last of Us Part 2, 3 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun PC sürümünde No Return modu da yer alacak. Ayrıca Dualsense cihazıyla tamamen uyumlu bir şekilde çalışacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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