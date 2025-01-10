The Last of Us Part 2'nin PC Fiyatı Belli Oldu: Nisan Ayında Çıkacak!
The Last of Us Part 2'nin PC Fiyatı Belli Oldu: Nisan Ayında Çıkacak!
PlayStation'un başarılı markalarından olan The Last of Us, PC çıkışı ile oyuncuları sevindirmişti. Şimdi de sıra The Last of Us Part 2'ye geldi. Yakın zamanda PC için yayınlanacak oyunun Türkyie fiyatı açıklandı.
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Oyun dünyasını ikiye bölmüştü.
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Steam fiyatı açıklandı.
Epic Games Store'da da ön siparişe açıldı.
Çıkmasına sayılı günler kaldı.
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