Until Dawn Beyaz Perdeye Geliyor: İlk Tanıtım Yayınlandı
Until Dawn Beyaz Perdeye Geliyor: İlk Tanıtım Yayınlandı
2024 yılının sonlarına doğru Sony'nin bazı oyunlarını beyaz perdeye getirmek istediğini öğrenmiştik. Bunlardan birisi ise sevilen korku oyunu Until Dawn olmuştu. Şimdi filmden ilk tanıtım fragmanını görme şansına eriştik.
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Sevilen korku oyunu film oluyor!
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Film, oyunun hikâyesini konu almayacak.
Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz;
Filmin oyuncu kadrosu ise yıldızlar geçidi gibi;
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