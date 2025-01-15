Until Dawn Beyaz Perdeye Geliyor: İlk Tanıtım Yayınlandı

2015 yılında PlayStation kullanıcıları için sunulan korku oyunu Until Dawn, geçtiğimiz sene Ekim ayında da PC kullanıcıları için piyasaya sürülmüştü. Ayrıca o dönemlerde bir film uyarlaması üzerine iddialar dönmüştü ve Sony daha sonra bu haberleri doğrulamıştı.