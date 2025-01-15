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Until Dawn Beyaz Perdeye Geliyor: İlk Tanıtım Yayınlandı

Until Dawn Beyaz Perdeye Geliyor: İlk Tanıtım Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 18:38

2024 yılının sonlarına doğru Sony'nin bazı oyunlarını beyaz perdeye getirmek istediğini öğrenmiştik. Bunlardan birisi ise sevilen korku oyunu Until Dawn olmuştu. Şimdi filmden ilk tanıtım fragmanını görme şansına eriştik.

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Sevilen korku oyunu film oluyor!

Sevilen korku oyunu film oluyor!

2015 yılında PlayStation kullanıcıları için sunulan korku oyunu Until Dawn, geçtiğimiz sene Ekim ayında da PC kullanıcıları için piyasaya sürülmüştü. Ayrıca o dönemlerde bir film uyarlaması üzerine iddialar dönmüştü ve Sony daha sonra bu haberleri doğrulamıştı.

Film, oyunun hikâyesini konu almayacak.

Film, oyunun hikâyesini konu almayacak.

Until Dawn filmi, oyunun senaryosunu konu almayarak tamamen farklı bir hikâyeyi izleyenlere sunmayı hedefliyor. Mantık olarak aynı işlem devam etse bile karakterler ve olay örgüleri tamamen farklı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz;

Filmin oyuncu kadrosu ise yıldızlar geçidi gibi;

Filmin oyuncu kadrosu ise yıldızlar geçidi gibi;

Ella Rubin, Maia Mitchell, Belmont Cameli ve Michael Cimino gibi oyuncuların yer aldığı filmin sürpriz oyuncusu ise Prison Break dizisinden tanınan ve sevilen Peter Stormare oldu.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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