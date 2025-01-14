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Minecraft 2 Duyurulduğu Gibi İptal Edildi: Ekip Farklı Bir Oyuna Yönelecek

Minecraft 2 Duyurulduğu Gibi İptal Edildi: Ekip Farklı Bir Oyuna Yönelecek

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 16:59

3 Ocak günü oyuncuların hiç beklemediği bir olay gerçekleşti ve Minecraft 2'nin halefi olacak bir oyunun yapılabileceği söylendi. Minecraft'ın geliştiricisi Notch, o günler yaptığı bir anketle oyuncuların Minecraft benzeri bir oyun isteyip istemediğini sormuştu. Şimdi ise bu adımdan vazgeçilmiş durumda.

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Minecraft'ın devam oyunu iptal edildi, en azından şimdilik.

Minecraft'ın devam oyunu iptal edildi, en azından şimdilik.

Markus Persson, bilinen diğer ismiyle Notch, yaklaşık 10 gün önce Minecraft 2'yi duyurmuştu. Aslında Minecraft'ın telif hakları şu an Microsoft'un elinde olduğu için teknik olarak duyurulan bu oyun Minecraft 2 sayılmaz. Ancak ilk oyunun devamı niteliğinde benzer bir oyun üzerinde düşünüldüğü paylaşılmıştı.

Detayları buradan da öğrenebilirsiniz;

Şimdi ise bu oyundan vazgeçildiği söylendi.

Şimdi ise bu oyundan vazgeçildiği söylendi.

Kendi X hesabı üzerinden paylaşım yapan geliştirici Notch, ekipteki arkadaşları ile konuştuğunu ve bu projeden vazgeçerek daha önce de bahsini ettiği Levers and Chests isimli oyunu yapmaya karar kılındığını açıkladı.

"İhanete uğramış hissediyorum"

"İhanete uğramış hissediyorum"

Bu duyuru sonrasında gönderinin altındaki yorumlarda bazı kullanıcılara yanıt veren Notch, manevi halef olarak duyurduğu projenin şu an üzerinde çalışmaya karar kıldıkları Levers and Chests isimli oyundan çok daha az eğlenceli olacağını, ve bu tarz oyunların genel olarak sadece bir nostalji yığını olduğunu söyledi. Peki sizin düşünceleriniz neler?

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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