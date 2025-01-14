Minecraft 2 Duyurulduğu Gibi İptal Edildi: Ekip Farklı Bir Oyuna Yönelecek
Minecraft 2 Duyurulduğu Gibi İptal Edildi: Ekip Farklı Bir Oyuna Yönelecek
3 Ocak günü oyuncuların hiç beklemediği bir olay gerçekleşti ve Minecraft 2'nin halefi olacak bir oyunun yapılabileceği söylendi. Minecraft'ın geliştiricisi Notch, o günler yaptığı bir anketle oyuncuların Minecraft benzeri bir oyun isteyip istemediğini sormuştu. Şimdi ise bu adımdan vazgeçilmiş durumda.
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Minecraft'ın devam oyunu iptal edildi, en azından şimdilik.
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Şimdi ise bu oyundan vazgeçildiği söylendi.
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