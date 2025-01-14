Minecraft 2 Duyurulduğu Gibi İptal Edildi: Ekip Farklı Bir Oyuna Yönelecek

Bu duyuru sonrasında gönderinin altındaki yorumlarda bazı kullanıcılara yanıt veren Notch, manevi halef olarak duyurduğu projenin şu an üzerinde çalışmaya karar kıldıkları Levers and Chests isimli oyundan çok daha az eğlenceli olacağını, ve bu tarz oyunların genel olarak sadece bir nostalji yığını olduğunu söyledi. Peki sizin düşünceleriniz neler?