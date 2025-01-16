GTA 5 İçin Geliştirilen Liberty City Modu Rockstar Tarafından Sonlandırıldı!
GTA 5 İçin Geliştirilen Liberty City Modu Rockstar Tarafından Sonlandırıldı!
GTA 5 için kapsamlı bir Liberty City modu geliştiriliyordu. Bu mod sayesinde GTA 4'ün haritası, GTA 5 içerisinde oynanbilecekti. Rockstar Games ise bu duruma müdahale ederek modu iptal ettirdi.
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Bağımsız bir mod ekibi tarafından geliştirilmişti.
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Mod yapımcılarından açıklama geldi.
Oyuncular bu durumdan memnun değil.
Rockstar Games, modlar konusunda katı davranması ile biliniyor.
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