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GTA 5 İçin Geliştirilen Liberty City Modu Rockstar Tarafından Sonlandırıldı!

GTA 5 İçin Geliştirilen Liberty City Modu Rockstar Tarafından Sonlandırıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 13:01

GTA 5 için kapsamlı bir Liberty City modu geliştiriliyordu. Bu mod sayesinde GTA 4'ün haritası, GTA 5 içerisinde oynanbilecekti. Rockstar Games ise bu duruma müdahale ederek modu iptal ettirdi.

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Bağımsız bir mod ekibi tarafından geliştirilmişti.

Bağımsız bir mod ekibi tarafından geliştirilmişti.

Küçük bir mod ekibi, kendi çabaları ile Liberty City modu geliştirdi. Bu mod sayesinde GTA 5 içerisinde Liberty City'ye gidebiliyoruz. Detaylı bir şekilde hazırlanan modun ise ömrü çok uzun olmadı.

Mod yapımcılarından açıklama geldi.

Mod yapımcılarından açıklama geldi.

Modu geliştiren ekipten gelen açıklamalara göre Rockstar Games bu moddan çok mutlu değil. Bu nedenle modun kapatılması için görüşmelere gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda da mod kapatıldı.

Oyuncular bu durumdan memnun değil.

Oyuncular bu durumdan memnun değil.

Rockstar Games'in bu hamlesinden sonra oyuncular sinirlendi. Öfkelerini ise Rockstar Games ve Take Two'nun sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Rockstar Games, modlar konusunda katı davranması ile biliniyor.

Rockstar Games, modlar konusunda katı davranması ile biliniyor.

GTA 5 için irili ufaklı birçok mod bulunuyor. Tabii, bu modların bir kısmı Rockstar politikaları nedeniyle kapanıyor. En basit modlar bile bu nedenle kapatılabiliyor. Bu durum da oyuncular tarafından tepkiyle karşılanıyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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