Serinin En Başarılı Oyunlarından Olan Black Ops 6 Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!

Black Ops 6'nın konsol ve Game Pass verileri net olarak bilinmiyor. Bu nedenle bu alanlarda düşüş yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi yok. Yine de PC tarafında bu kadar büyük oyuncu kaybetmesi, konsol tarafında da benzer durumların yaşandığının göstergesi olabilir.