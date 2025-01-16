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Serinin En Başarılı Oyunlarından Olan Black Ops 6 Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!

Serinin En Başarılı Oyunlarından Olan Black Ops 6 Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 16:01

Call of Duty serisinin en başarılı yapımlarından olan Black Ops 6, kan kaybetmeye devam ediyor. Oyuncu sayısının büyük bir kısmını kaybeden yapım, daha fazla oyuncu kaybetmeye devam ediyor. Serinin en kötülerinden olarak gösterilen Modern Warfare 3'den daha kötü durumda!

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Oyuncu sayısındaki düşüş devam ediyor.

Oyuncu sayısındaki düşüş devam ediyor.

Black Ops 6, iyi bir çıkış yapmış ve milyonlarca oyuncuyu kendine bağlamıştı. Tabii, bu durum çok uzun sürmedi. Gün geçtikçe Black Ops 6 oynayan oyuncu sayısı azalmaya başladı. Bu durum hala devam ediyor.

Oyuncu sayısının yarısını kaybetti.

Oyuncu sayısının yarısını kaybetti.

Çıkış dönemi ile yüzbinlerce oyuncuya erişen oyun, gün geçtikçe oyuncu kaybetmeye başladı. Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından geçen 2 aydan sonra, oyuncu sayısının yarısını kaybetti.

Modern Warfare 3'den daha hızlı düştü.

Modern Warfare 3'den daha hızlı düştü.

2023 yılında çıkan Modern Warfare 3, serinin en zayıf halkası olarak görülüyordu. Buna rağmen Black Ops 6'nın kaybettiği oyuncu sayısını yaklaşık 1 yılda kaybetmişti. Modern Warfare 3, bir yıllık süreçte oyuncu sayısının %67'sini kaybetmişti. Black Ops 6 ise sadece iki ayda %79'luk bir oyuncu kaybı yaşadı.

Diğer platformların verileri bilinmiyor.

Diğer platformların verileri bilinmiyor.

Black Ops 6'nın konsol ve Game Pass verileri net olarak bilinmiyor. Bu nedenle bu alanlarda düşüş yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi yok. Yine de PC tarafında bu kadar büyük oyuncu kaybetmesi, konsol tarafında da benzer durumların yaşandığının göstergesi olabilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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