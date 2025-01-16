Serinin En Başarılı Oyunlarından Olan Black Ops 6 Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!
Serinin En Başarılı Oyunlarından Olan Black Ops 6 Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!
Call of Duty serisinin en başarılı yapımlarından olan Black Ops 6, kan kaybetmeye devam ediyor. Oyuncu sayısının büyük bir kısmını kaybeden yapım, daha fazla oyuncu kaybetmeye devam ediyor. Serinin en kötülerinden olarak gösterilen Modern Warfare 3'den daha kötü durumda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu sayısındaki düşüş devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu sayısının yarısını kaybetti.
Modern Warfare 3'den daha hızlı düştü.
Diğer platformların verileri bilinmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın