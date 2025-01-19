19 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yılın hatta belki de magazin tarihinin en büyük bombası geçtiğimiz saatlerde patladı. Aylar önce 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia eden F.D. açtığı babalık davasını kazandı. 2017'den beri Nazlı Sabancı'yla aşk yaşayan ve 2021'de de evlenen Hacı Sabancı'nın 2021'de bir bebek sahibi olduğu kanıtlanmış oldu. Ailenin büyük sessizliğini bozan ilk üye konunun muhatabı Hacı Sabancı'ydı. Geçtiğimiz dakikalarda, iddianın doğrulanması sonucu nasıl olduğu merak edilen Nazlı Sabancı da sessizliği bozmaya karar verdi!
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Abartılı bulunan hareketleri, konuşması, makyajları ve kombinleriyle meşhur sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sık sık "görgüsüzlükleri" ve tuhaf açıklamaları sebebiyle gündem olan isimlerden biri. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ülkeyi terk edeceğini açıklayan Övüç'ün bugün gündemimizde olmasının sebebi ise bambaşka! Kendisinin hikayelerinden anlaşılacağı üzerinde hayatında pek bir önemli gelişmeler yaşanıyor gibi duruyor... Gelin, Övüç'ün bu seferki bombası ne beraber bakalım!
Set arkadaşlığından aşka dönen aşklarıyla zamanında çok konuşulan, şimdilerde ise evli, mutlu ve çocuklu şekilde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit; geçtiğimiz akşam gerçekleşen Joy Awards'taki halleriyle dikkat çekmişlerdi. Özçivit'in Fahriye Evcen'e gergin gergin bir şeyler anlattığı anlar kameralara yansımış; ikilinin tartıştığı iddia edilmişti. Evcen ve Özçivit'ten o iddiaları yalanlayacak aşk pozu paylaşımı geldi.
‘Kutsal Damacana 5-Zombi’nin galasında ilk kez birlikte görüntülenen Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, sosyal medya üzerinden birbirlerine ilan-ı aşk edercesine sevgi dolu pozlarını paylaştılar. Böylelikle ünlü ikilinin birlikteliği de kanıtlanmış oldu.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıların büyük oğlu Hacı Sabancı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmıştı. Nazlı Sabancı'yla 2017'den beri aşk yaşayan ve 2021'de de evlenen Hacı Sabancı'nın 2021 yılında doğan bir oğlu olduğu F.D. isimli anne tarafından öne sürülmüş, babalık davası açılmıştı. Babalık davası bugün sonuçlandı, Hacı Sabancı'nın küçük Uzay'ın babası olduğu kanıtlandı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Hacı Sabancı'dan ise ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde kaldı. Hacı Sabancı, "sorun yok, iyiyiz" dedi.
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Şimdilerde yaşadıkları aşkın bir 'reklam ilişkisi' olduğuna dair öne atılan iddialarla ek olarak para karşılığı bir arada oldukları öne sürülen ünlü çift, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılığı yalanlayan çift, bu iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu sene beşincisi düzenlenen Joy Awards ödül töreni gerçekleşti. Hollywood'dan birçok ismin boy gösterdiği geceye Türk ünlülerimiz damga vurdu! Özge Özpirinçci'den Burak Özçivit'e, Fahriye Evcen'den Hande Erçel'e herkesin şıkır şıkır göz kamaştırdığı geceyi baştan sona beraber inceleyelim dedik! Gelin, dün gece dünyanın bir başka köşesinde neler yaşanmış beraber bakalım!
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem'le evlilik yolunda ilk adımını attı. Tolga İrdem, Lal Saran'ı Sadettin Saran'dan istedi. İsteme töreninin ardından ünlü iş insanı Saran, kızıyla fotoğrafını sosyal medyasından paylaştı.
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreni ülkemizde de büyük ses getirdi. Sebebi ise birçok ünlümüzün o gecede boy göstermesi ve hatta ödül takdim etmesiydi! Yuba Büyüküstün'ün "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü verdiğini biliyorduk da Hande Erçel'in de ödül verdiği gözlerden kaçmıştı! Buyrun gelin, özel ödül gecesinde Hande Erçel ödülü kime takdim etmiş beraber öğrenelim!
Hemen hemen herkesin işi düştü mü koşarak yapay zekaya sarıldığı şu yeni dönemde, cevabı kolay kolay verilemeyecek soruları yapay zekaya sormak da moda oldu biliyorsunuz! Her geçen gün yeni yapay zeka modellerinin çıkarken "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kimdir?" sorusunu hem Chat GPT2ye hem X'in Grok'una hem de Google'ın Gemini'ına soralım dedik! İnanır mısınız? Üçü de aynı isimde karar kıldı! Buyurun, Türkiye'nin yakışıklısı kim ilan edilmiş beraber görelim... 🚀
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