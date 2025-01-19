Kimine Göre Görmeden Ölmeniz Gereken Şehir! Yozgat'a Neden 'Bozok' Dendiğini Biliyor musunuz?
Kimine Göre Görmeden Ölmeniz Gereken Şehir! Yozgat'a Neden 'Bozok' Dendiğini Biliyor musunuz?
Yozgat’ın ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Tarih boyunca “Bozok” olarak bilinen bu bölgenin adı neden ve nasıl değişti? Hakkında birçok rivayet olan bu şehir kimine göre Bozkır'ın düşman eli değmemiş efendisi, kimine göre ise görmeden ölmeniz gereken illerden biri. Gelin Hızır’dan “yozuna yoz katılsın” duasına kadar uzanan hikayesine birlikte bakalım.
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Orta Anadolu’nun espirilere konu olmuş şehirlerinden Yozgat’ın adı tarih boyunca farklı söylencelere ve değişimlere sahne olmuş. Bu şehrin eski adı aslında Bozok.
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Peki neden Bozok denmiş? Çünkü Oğuz'ların Bozok koluna mensup Türkmenler bu bölgeye akın etmiş ve yöre Bozok ismiyle anılmaya başlanmış. Ancak 1800'lü yıllara doğru bu ismin yanı sıra Yozgat adı da telaffuz edilmeye başlanmış.
Peki Yozgat adı nereden çıktı? Bu adın menşei konusunda aslında değişik söylentiler ileri sürülmüş. Eski türkçede Yoz ''boz toprak'' demekmiş. Kat da ''katman''. Yani isim biraz ''toprağın bol olsun'' kafasında.
Rivayete göre Yozgat Saray Köyü'nden (bugün itibariyle kasaba) itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükseliyormuş. Bu kat kat yükselişinden ve rakımının yüksekliğinden dolayı önceleri "Yüz kat" denmiş, zamanla bu isim söylene söylene "Yozgat" halini almış.
Diğer bir rivayete göre Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurmuş. Bu yüzden kendisine Çopur veya Çapar Koca derlermiş. Söylentiye göre Cabbar Ağa sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına Hızır (AS) çıkmış ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt istemiş.
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Ömer Ağa da hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek, gönül hoşluğu ile sütü ikram etmiş. Hızır (AS) sütü içtikten sonra çok memnun kalmış ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" demiş.
Bu sözü söyleyerek kaybolmuş. Temeli böyle olan Yoz-Kat söylene söylene Yozgat halini almış. Anlayacağınız ismin kaynağı hakkında tatmin edici bir bilgi bulunmuyor. Şehrin adı resmi belgelerde de farklı dönemlerde değişiklik göstermiş.
Birinci Meclis döneminde Kütahya Mebusu Cemil Bey’in önerisiyle Yozgat, kısa bir süreliğine eski adı “Bozok” olarak değiştirilmiş. Ancak 1927 yılında, Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey’in girişimiyle tekrar Yozgat ismine dönülmüş.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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