Kimine Göre Görmeden Ölmeniz Gereken Şehir! Yozgat'a Neden 'Bozok' Dendiğini Biliyor musunuz?

Yozgat’ın ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Tarih boyunca “Bozok” olarak bilinen bu bölgenin adı neden ve nasıl değişti? Hakkında birçok rivayet olan bu şehir kimine göre Bozkır'ın düşman eli değmemiş efendisi, kimine göre ise görmeden ölmeniz gereken illerden biri. Gelin Hızır’dan “yozuna yoz katılsın” duasına kadar uzanan hikayesine birlikte bakalım.

Kaynak