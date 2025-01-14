İstanbul'a Neden 7 Tepeli Şehir Dendiğini Öğrendiğinizde ''Bu Kadarını Bilmiyordum'' Diyeceksiniz!
İstanbul'a Neden 7 Tepeli Şehir Dendiğini Öğrendiğinizde ''Bu Kadarını Bilmiyordum'' Diyeceksiniz!
İstanbul’a “Yedi Tepeli Şehir” deniyor, peki bu unvan nereden geliyor? Kulağa mistik ve büyüleyici gelen bu tanım aslında Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nın bu şehri yedi farklı tepe üzerine inşa etmesiyle şekillenmiş. Bu yedi tepe Tarihi Yarımada yani surların içindeki eski İstanbul’da yer alıyor. Ancak mesele sadece coğrafya değil, çok daha derin bir anlam var bu rakamda.
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Neden Yedi Tepe?
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Hangi Tepeler? İşte İstanbul’un Yedi Tepesi
Sarayburnu Tepesi:
Çemberlitaş Tepesi:
3. Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi:
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Fatih Tepesi:
Yavuz Selim Tepesi:
Edirnekapı Tepesi:
Kocamustafapaşa Tepesi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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