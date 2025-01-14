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İstanbul'a Neden 7 Tepeli Şehir Dendiğini Öğrendiğinizde ''Bu Kadarını Bilmiyordum'' Diyeceksiniz!

İstanbul'a Neden 7 Tepeli Şehir Dendiğini Öğrendiğinizde ''Bu Kadarını Bilmiyordum'' Diyeceksiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 13:15

İstanbul’a “Yedi Tepeli Şehir” deniyor, peki bu unvan nereden geliyor? Kulağa mistik ve büyüleyici gelen bu tanım aslında Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nın bu şehri yedi farklı tepe üzerine inşa etmesiyle şekillenmiş. Bu yedi tepe Tarihi Yarımada yani surların içindeki eski İstanbul’da yer alıyor. Ancak mesele sadece coğrafya değil, çok daha derin bir anlam var bu rakamda.

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Neden Yedi Tepe?

Neden Yedi Tepe?

Her şey Roma İmparatoru Konstantin ile başlıyor. Roma’nın 7 tepe üzerine kurulmuş olması nedeniyle Konstantin yeni başkenti Bizans’ın da yedi tepe üzerine kurulmasına karar veriyor. Ama bu sadece bir rastlantı değil. O dönemde insanlar evreni 5 gezegen, Güneş ve Ay olmak üzere 7 kutsal gök cismiyle anlamlandırıyor. Haftanın 7 gün olması bile bu astronomik inançtan geliyor. Yani yedi kutsal bir rakam. İşte İstanbul da bu kozmik düzeni temsil eden bir şehir olarak tasarlanıyor.

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Hangi Tepeler? İşte İstanbul’un Yedi Tepesi

Hangi Tepeler? İşte İstanbul’un Yedi Tepesi

Yedi tepeli şehir masalı kulağa hoş geliyor ama işin aslı oldukça somut. Gelin bu tepelerde hangi tarihi eserler yükseliyor birlikte keşfedelim:

Sarayburnu Tepesi:

Sarayburnu Tepesi:

Tarihi Yarımada’nın kalbi burası! Ayasofya, Sultanahmet Camii, Hipodrom, Topkapı Sarayı… Şehrin en önemli simgeleri bu tepede. Üstelik Roma İmparatorluğu’nun yollarının başlangıç noktası kabul edilen ünlü Milyon Taşı da burada.

Çemberlitaş Tepesi:

Çemberlitaş Tepesi:

Adını Çemberlitaş Sütunu’ndan alan bu tepe, Osmanlı’dan kalma Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve Nur-u Osmaniye Camii’ne ev sahipliği yapıyor. Şehrin tam göbeğinde tarihi doku adeta fısıldıyor.

3. Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi:

3. Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi:

Burası İstanbul’un siluetine damgasını vuran yerlerden biri. Mimar Sinan’ın en büyük eserlerinden Süleymaniye Camii burada. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nin tarihi binaları ve Beyazıt Camii de bu tepede yükseliyor.

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Fatih Tepesi:

Fatih Tepesi:

Fetih denince akla ilk gelen yer burası. Fatih Sultan Mehmet’in inşa ettirdiği Fatih Camii ve Külliyesi’nin bulunduğu bu tepe, Bizans’tan kalan On İki Havari Kilisesi’nin üzerine yapılmış.

Yavuz Selim Tepesi:

Yavuz Selim Tepesi:

Kanuni Sultan Süleyman’ın tamamladığı Yavuz Sultan Selim Camii bu tepenin en dikkat çekici yapısı. Ayrıca burası Yavuz Sultan Selim’in türbesinin de bulunduğu yer.

Edirnekapı Tepesi:

Edirnekapı Tepesi:

İstanbul’un en yüksek tepesi! Mihrimah Sultan Camii, Tekfur Sarayı ve Kariye Camii burada bulunuyor. Haliyle tarihi zenginliğiyle insanı büyülüyor.

Kocamustafapaşa Tepesi:

Kocamustafapaşa Tepesi:

Trakya’ya açılan bu tepe, Osmanlı’nın mimari zarafetini yansıtan Cerrahpaşa Camii ve Haseki Külliyesi ile ünlü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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