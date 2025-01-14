İstanbul'a Neden 7 Tepeli Şehir Dendiğini Öğrendiğinizde ''Bu Kadarını Bilmiyordum'' Diyeceksiniz!

Her şey Roma İmparatoru Konstantin ile başlıyor. Roma’nın 7 tepe üzerine kurulmuş olması nedeniyle Konstantin yeni başkenti Bizans’ın da yedi tepe üzerine kurulmasına karar veriyor. Ama bu sadece bir rastlantı değil. O dönemde insanlar evreni 5 gezegen, Güneş ve Ay olmak üzere 7 kutsal gök cismiyle anlamlandırıyor. Haftanın 7 gün olması bile bu astronomik inançtan geliyor. Yani yedi kutsal bir rakam. İşte İstanbul da bu kozmik düzeni temsil eden bir şehir olarak tasarlanıyor.

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