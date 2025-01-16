Kingdom Come: Deliverance 2 Şimdiye Kadar Ki En Uzun Senaryo Metnine Sahip Olacak!

Orta Çağ temalı rol yapma oyunu olan Kingdom Come, ilk oyunu ile birçok oyuncunun beğenisini toplamıştı. Devam oyunu ile karşımıza çıkmayı planlayan yapımdan ilginç bir bilgi geldi. Bu bilgiye göre, oyunun senaryosu şimdiye kadar yazılmış en uzun senaryoya sahip olacak.