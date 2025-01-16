Kingdom Come: Deliverance 2 Şimdiye Kadar Ki En Uzun Senaryo Metnine Sahip Olacak!
Kingdom Come: Deliverance 2 Şimdiye Kadar Ki En Uzun Senaryo Metnine Sahip Olacak!
Orta Çağ temalı rol yapma oyunu olan Kingdom Come, ilk oyunu ile birçok oyuncunun beğenisini toplamıştı. Devam oyunu ile karşımıza çıkmayı planlayan yapımdan ilginç bir bilgi geldi. Bu bilgiye göre, oyunun senaryosu şimdiye kadar yazılmış en uzun senaryoya sahip olacak.
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İlk oyun ile milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı.
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Devam oyunu ile bir rekor gelebilir.
Baldur's Gate 3, toplamda 2 milyon kelime ile rekoru elinde bulunduruyordu.
Oyunun çıkmasına sayılı günler kaldı!
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