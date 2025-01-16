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Kingdom Come: Deliverance 2 Şimdiye Kadar Ki En Uzun Senaryo Metnine Sahip Olacak!

Kingdom Come: Deliverance 2 Şimdiye Kadar Ki En Uzun Senaryo Metnine Sahip Olacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 12:01

Orta Çağ temalı rol yapma oyunu olan Kingdom Come, ilk oyunu ile birçok oyuncunun beğenisini toplamıştı. Devam oyunu ile karşımıza çıkmayı planlayan yapımdan ilginç bir bilgi geldi. Bu bilgiye göre, oyunun senaryosu şimdiye kadar yazılmış en uzun senaryoya sahip olacak.

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İlk oyun ile milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı.

İlk oyun ile milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı.

Bizlere gerçekçi bir Orta Çağ macerası sunan Kingdom Come, birçok oyuncunun favorisi olmuştu. Oyunun çeşitliliği ve gerçekçi yapısı, özgün bir oyun deneyimi sunuyordu.

Devam oyunu ile bir rekor gelebilir.

Devam oyunu ile bir rekor gelebilir.
twitter.com

Kingdom Come'ın devam oyunundan yeni bir bilgi geldi. Oyunun yapımcılarından gelen açıklamaya göre, Kingdom Come: Deliverance 2'de 2.2 milyon kelime bulunacak. Bu rakam, 2 saatlik 100 filme eşdeğer. Bunun yanında ortalama 25 roman uzunluğunda.

Baldur's Gate 3, toplamda 2 milyon kelime ile rekoru elinde bulunduruyordu.

Baldur's Gate 3, toplamda 2 milyon kelime ile rekoru elinde bulunduruyordu.

2023 yılında piyasaya sürülen Baldur's Gate 3, oyun dünyasına damga vurmuştu. Çok fazla seçenek sunması ile ön plana çıkan yapımda, 2 milyon kelime yer alıyordu. Eğer Kingdom Come: Deliverance 2, iddia edilen metin sayısı ile çıkarsa, Baldur's Gate 3'ü bu alanda geçmiş olacak.

Oyunun çıkmasına sayılı günler kaldı!

Oyunun çıkmasına sayılı günler kaldı!

Kingdom Come: Deliverance 2, çok yakında piyasaya sürülecek. Türkçe dil desteği de bulunacak oyun, ön siparişe açıldı. Kingdom Come: Deliverance 2, yeni nesil konsollar ve PC için 4 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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