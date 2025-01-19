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Cübbeli Ahmet Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü ile İlgili Konuştu: "Cemaat Eksilecek, Türkler Camiye Gelmiyor"

Cübbeli Ahmet Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü ile İlgili Konuştu: "Cemaat Eksilecek, Türkler Camiye Gelmiyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 12:16

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Bildiğiniz üzere Suriye'de yıllardır süren iç savaş, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Esad rejiminin düşmesi haberinin gelmesiyle ülkemizde de hareketli günler başladı. Savaşın ilk gününden beri pek çok Suriyeliyi ağırladık. Savaşın son bulmasının ardından ülkesine dönen pek çok Suriyeli oldu. Bu durum bazı alanlarda değişiklikler yaşanmasına sebep oldu.

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Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Suriyelilerin ülkesine dönüşü hakkında konuştu.

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Suriyelilerin ülkesine dönüşü hakkında konuştu.

Türklerin camilere gitmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet "Üzülüyorum, cemaat eksilecek" dedi.

Türklerin camilere gitmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet "Üzülüyorum, cemaat eksilecek" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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