Cübbeli Ahmet Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü ile İlgili Konuştu: "Cemaat Eksilecek, Türkler Camiye Gelmiyor"

Bildiğiniz üzere Suriye'de yıllardır süren iç savaş, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Esad rejiminin düşmesi haberinin gelmesiyle ülkemizde de hareketli günler başladı. Savaşın ilk gününden beri pek çok Suriyeliyi ağırladık. Savaşın son bulmasının ardından ülkesine dönen pek çok Suriyeli oldu. Bu durum bazı alanlarda değişiklikler yaşanmasına sebep oldu.