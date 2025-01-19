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Bugün İndirimde Neler Var? Bella Maison Nevresim Takımı'ndan Lancome Ürünlerine 20 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Bella Maison Nevresim Takımı'ndan Lancome Ürünlerine 20 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 02:33

20 Ocak 2025 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimler sizleri bekliyor! Bella Maison'un zarif ve konforlu nevresim takımları, evinize şıklık katacak. Ayrıca, cildinizi canlandıracak ve güzelliğinizi öne çıkaracak Lancome ürünlerinde de büyük fırsatlar sizleri bekliyor. Bu özel günün fırsatlarını kaçırmayın, kaliteyi uyguna almanın keyfini çıkarın!

Bu içerik 20.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

1. Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

1.950,99 TL yerine şimdi 1.559,00 TL.

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

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2. Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

2. Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

2.750 TL yerine 2062 TL.

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

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3. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

3. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

617,28 TL'den 227 TL'ye düştü.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

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4. Bella Maison %100 Pamuk Arno Çift Kişilik Nevresim Seti Haki (200x220 cm)

4. Bella Maison %100 Pamuk Arno Çift Kişilik Nevresim Seti Haki (200x220 cm)

6.199,99 TL yerine indirimle 1.581 TL.

Bella Maison %100 Pamuk Arno Çift Kişilik Nevresim Seti Haki (200x220 cm)

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5. JACK & JONES Jcoaero Puffer Mont Ceket Erkek

5. JACK & JONES Jcoaero Puffer Mont Ceket Erkek

Prime fırsatıyla 2.183,90 TL.

JACK & JONES Jcoaero Puffer Mont Ceket Erkek

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6. Soundcore by Anker, P40i Kablosuz Kulaklık

6. Soundcore by Anker, P40i Kablosuz Kulaklık

Şimdi 2.478,67 TL.

Soundcore by Anker, P40i Kablosuz Kulaklık

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7. Hot Wheels Mario Kart Aracı 4'lü Paket

7. Hot Wheels Mario Kart Aracı 4'lü Paket

Sadece 678 TL.

Hot Wheels Mario Kart Aracı 4'lü Paket

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8. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

8. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

İndirimle 242,10 TL.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

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9. Siveno %100 Doğal Yüz Kremi Beyazlatıcı Aydınlatıcı Canlandırıcı Etkili 30 ml

9. Siveno %100 Doğal Yüz Kremi Beyazlatıcı Aydınlatıcı Canlandırıcı Etkili 30 ml

Siveno yüz kremleri lansman özel 299,99 TL.

Siveno %100 Doğal Yüz Kremi Beyazlatıcı Aydınlatıcı Canlandırıcı Etkili 30 ml

Trendyol

10. Lovelyİstanbul Beli Cırtlı Rahat Palazzo Pantolon

10. Lovelyİstanbul Beli Cırtlı Rahat Palazzo Pantolon

2 al sepette %15 indirim. 

Lovelyİstanbul Beli Cırtlı Rahat Palazzo Pantolon

Trendyol
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11. Clasy Care Cilt Beyazlatıcı Ve Cilt Tonu Eşitleyici Pigment Corrector Krem

11. Clasy Care Cilt Beyazlatıcı Ve Cilt Tonu Eşitleyici Pigment Corrector Krem

En çok satan ürünlerde 2.si 1 TL. 

Clasy Care Cilt Beyazlatıcı Ve Cilt Tonu Eşitleyici Pigment Corrector Krem

Trendyol

12. Lancome Génifique Ultimate Çift Onarım Sağlayan Yoğunlaştırılmış Serum 20 ml

12. Lancome Génifique Ultimate Çift Onarım Sağlayan Yoğunlaştırılmış Serum 20 ml

Tüm ürünlerde ocak ayına özel %30'a varan net indirim! 

Lancome Génifique Ultimate Çift Onarım Sağlayan Yoğunlaştırılmış Serum 20 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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