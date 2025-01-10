Steam Değeri 260 TL Olan Strateji Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Epic Games, her hafta olduğu gibi ücretsiz bir oyun ile karşımıza çıkıyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise madencilik üzerine kurulu. Oyunu kütüphanenize eklemek için ise süreniz kısıtlı. Oyunu ücretsiz alabilmek için son tarih 16 Ocak.