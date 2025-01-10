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Steam Değeri 260 TL Olan Strateji Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Değeri 260 TL Olan Strateji Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 16:23

Epic Games, her hafta olduğu gibi ücretsiz bir oyun ile karşımıza çıkıyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise madencilik üzerine kurulu. Oyunu kütüphanenize eklemek için ise süreniz kısıtlı. Oyunu ücretsiz alabilmek için son tarih 16 Ocak.

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Turmoil, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Turmoil, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Strateji ve madenciliğin ön planda olduğu Turmoil, Epic Games üzerinde ücretsiz oldu. İster tek başınıza ister diğer insanlarla oynayabildiğiniz bu yapımın Steam değeri ise 260 TL.

Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı!

Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı!

Epic Games, her hafta yeni bir ücretsiz oyun ile karşımıza geliyor. Bu nedenle oyunları kütüphanenize eklemek için kısıtlı süreniz var. Turmoil'i hesabınıza eklemek için son gün ise 16 Ocak.

Oyunu kütüphaneye nasıl ekleyeceğiz?

Oyunu kütüphaneye nasıl ekleyeceğiz?
onedio.com

Öncelikle Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Eğer bir hesabınız varsa, mağaza kısmına gelin. Ardından aşağı tarafta yer alan ücretsiz oyunlar bölümünden, belirlenen ücretsiz oyunu kütüphanenize ekleyin.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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