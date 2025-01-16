Assassin's Creed 4 Black Flag Remake'den Yeni Bilgiler Geldi: 2026'ya Ertelenmiş Olabilir!
Assassin's Creed 4 Black Flag Remake'den Yeni Bilgiler Geldi: 2026'ya Ertelenmiş Olabilir!
Söylentileri dolaşan Black Flag Remake'den yeni söylentiler geldi. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre bu projede farklı yenilikler bulunacak. Bunun yanında oyunun çıkış tarihi de 2026 yılına ertelenmiş olabilir.
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Assassin's Creed 4 Remake, geliştirme aşamasında.
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Grafik güncellemelerinden fazlası olacak!
Black Flag Remake, ertelenmiş olabilir.
Daha fazla remake gelecek.
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