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Assassin's Creed 4 Black Flag Remake'den Yeni Bilgiler Geldi: 2026'ya Ertelenmiş Olabilir!

Assassin's Creed 4 Black Flag Remake'den Yeni Bilgiler Geldi: 2026'ya Ertelenmiş Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 11:09

Söylentileri dolaşan Black Flag Remake'den yeni söylentiler geldi. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre bu projede farklı yenilikler bulunacak. Bunun yanında oyunun çıkış tarihi de 2026 yılına ertelenmiş olabilir.

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Assassin's Creed 4 Remake, geliştirme aşamasında.

Assassin's Creed 4 Remake, geliştirme aşamasında.

Her ne kadar Ubisoft tarafından resmî bir duyuru gelmese de Assassin's Creed Black Flag için bir remake projesi geliştirildiği biliniyor. Bu projenin detaylarına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Grafik güncellemelerinden fazlası olacak!

Grafik güncellemelerinden fazlası olacak!

Ortaya çıkan söylentilere göre bu proje, grafik güncellemelerinden fazlasını içerecek. Bu güncellemelerden en göze çarpanı ise sistem değişiklikleri olabilir. İddialara göre oyuna güncellenmiş ve gelişmiş yeni mekanikler eklenecek.

Black Flag Remake, ertelenmiş olabilir.

Black Flag Remake, ertelenmiş olabilir.

Oyun dünyasının en sağlam kaynaklarından olan Tom Henderson, yeni bir yazı yayınladı. Bu yazıya göre, Black Flag Remake'in, 2025 yılında çıkması planlanıyordu. Assassin's Creed Shadows'un ertelenmesi ile birlikte, bu tarih 2026 yılına sarkıtılmış olabilir.

Daha fazla remake gelecek.

Daha fazla remake gelecek.

Ubisoft tarafından remake projeleri ile ilgili açıklamalar gelmişti. Bu açıklamalara göre serinin sevilen oyunlarına remake projeleri gelecek. Bu projelerde de grafik dışında mekaniksel yenilikler karşımıza çıkabilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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