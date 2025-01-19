Survivor Adem'in Yarışmadaki Sevgilisinden Esme'nin Deha'ya Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Adem'in Yarışmadaki Sevgilisinden Esme'nin Deha'ya Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha'da büyük bir ayrılık yaşandı. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı! Bu konuyu önceden öğrenmiş olsak bile ayrılık sahnesi o kadar yüreğimize dokundu ki adeta yıkıldık. Gelin, bir de birlikte ağlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bir şarkısı sesli soru olarak soruldu. Şarkının çalmaya başlamasıyla birlikte Oktay Kaynarca'nın gözleri doldu. Yarışmacı sorunun cevabından bir türlü emin olamayınca Oktay Kaynarca küçük bir sitem etti.
3. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de erkekler elemesi yapıldı. Kaan ve Melih arasında oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu akşam kim elendi?
4. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
5. Survivor'a katılan İsmail Balaban, eski sezon yarışmacılarından İlayda Şeker ile evlenmişti. İsmail'in yarışmaya katılmasının ardından İlayda, takipçileri ve izleyicilerle hamile olduğu haberini paylaşmıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! İlayda, iletişim oyununun ardından İsmail'e ve izleyicilere bebeğin cinsiyetini açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni toplayan Şakir Paşa Ailesi, başına gelenlerden sonra ekranlara zorunlu olarak ara vermek durumunda kalmıştı. Çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu set durmuştu. Çekimlere yeniden başlansa da dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak konusuydu. Bu akşam (19 Ocak) yayınlanan özel bölümde, dizinin yeni bölüm tarihi açıklandı!
7. Survivor'da hemen hemen her sezon bir aşk dedikodusu ortalığı karıştırır. 1 Ocak'ta başlayan yeni sezonun ilk iddiası bu kez erken geldi. All Star takımında yer alan Adem'in, yedeklerden yarışmaya dahil olan bir isimle sevgili olduğu iddia edildi. Yarışma öncesi arkadaş ortamında fotoğraflarının da ortaya çıkmasıyla iddialar güçlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın