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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.01.2025 - 22:57

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Her lopar deseninde aklımıza gelen o ses ve karakter...

1. Her lopar deseninde aklımıza gelen o ses ve karakter...
twitter.com

2. Bunu hiç beklemiyordum 😅

3. Yorum yapmıyoruz...

3. Yorum yapmıyoruz...
twitter.com

4. Milyonlarca yürek tek bir konu

4. Milyonlarca yürek tek bir konu
twitter.com

5. Maalesef böyle görünüyor

5. Maalesef böyle görünüyor
twitter.com
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6. TikTok'tan tüm gün çıkmayınca ben:

7. Ondan almamışlar mı zaten görüntüleri?

7. Ondan almamışlar mı zaten görüntüleri?
twitter.com

8. Esme'ye bunu yapmayacaktın Devran!

8. Esme'ye bunu yapmayacaktın Devran!
twitter.com

9. At eğitimi alamayınca halı silkeletmişler

9. At eğitimi alamayınca halı silkeletmişler
twitter.com

10. Hepimizin ihtiyacı olan o Cüneydli ürün:

10. Hepimizin ihtiyacı olan o Cüneydli ürün:
twitter.com
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11. Depresyonumuza ortak olur musunuz?

11. Depresyonumuza ortak olur musunuz?
twitter.com

12. Direkt o oynasaydı fena olmazdı?

12. Direkt o oynasaydı fena olmazdı?
twitter.com

13. Öyle olur bazen, ansızın ve nedensiz 😅

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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