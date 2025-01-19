Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Her lopar deseninde aklımıza gelen o ses ve karakter...
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2. Bunu hiç beklemiyordum 😅
3. Yorum yapmıyoruz...
4. Milyonlarca yürek tek bir konu
5. Maalesef böyle görünüyor
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6. TikTok'tan tüm gün çıkmayınca ben:
7. Ondan almamışlar mı zaten görüntüleri?
8. Esme'ye bunu yapmayacaktın Devran!
9. At eğitimi alamayınca halı silkeletmişler
10. Hepimizin ihtiyacı olan o Cüneydli ürün:
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11. Depresyonumuza ortak olur musunuz?
12. Direkt o oynasaydı fena olmazdı?
13. Öyle olur bazen, ansızın ve nedensiz 😅
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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