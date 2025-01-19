İlk Aşk Dedikodusu Geldi: Survivor'da Adem'in Yedeklerden Gelen Yarışmacıyla Sevgili Olduğu İddia Edildi
İlk Aşk Dedikodusu Geldi: Survivor'da Adem'in Yedeklerden Gelen Yarışmacıyla Sevgili Olduğu İddia Edildi
Survivor'da hemen hemen her sezon bir aşk dedikodusu ortalığı karıştırır. 1 Ocak'ta başlayan yeni sezonun ilk iddiası bu kez erken geldi. All Star takımında yer alan Adem'in, yedeklerden yarışmaya dahil olan bir isimle sevgili olduğu iddia edildi. Yarışma öncesi arkadaş ortamında fotoğraflarının da ortaya çıkmasıyla iddialar güçlendi.
Gelin, bu iddiaya birlikte bakalım!
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1 Ocak'ta başlayan Survivor'ın yeni sezonu ne yazık ki izleyiciden beklenen ilgiyi henüz göremedi.
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All Star-Gönüllüler formatında yayınlanan Survivor'a hem reytingleri artırmak hem de takımlar arasındaki eşitsizlikleri gidermek için yeni isimler dahil oluyor.
Yarışmaya yedeklerden dahil olan isimlerden biri olan Senem, beklenmedik bir iddiayla gündeme geldi.
İddiaya göre Adem ve Senem arasında bir aşk söz konusuymuş! Yarışma başlamadan önce ikilinin görüştüğüne dair söylentiler de var.
Özellikle Adem'in yarışma içinde sık sık Senem'i savunması iddiaları güçlendirdi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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