Barbaros Şansal Bir Dönemin Ses Getiren Programı "Bugün Ne Giysem"den Neden Kovulduğunu Açıkladı!
Barbaros Şansal Bir Dönemin Ses Getiren Programı "Bugün Ne Giysem"den Neden Kovulduğunu Açıkladı!
2010 yılında yayınlanan moda programı 'Bugün Ne Giysem'in ilk zamanlar jüri koltuğunda Barbaros Şansal da oturuyordu. Ancak daha sonra programdan ayrıldı. Yıllar sonra yapay zeka AlaraX ile röportaj yapan Şansal, neden kovulduğunu açıkladı. İşte o açıklamaları...
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2010 yılında yayınlanan moda programı "Bugün Ne Giysem" yayınlandığı dönem izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.
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Hatta bittikten sonra yıllar içinde 'Bu Tarz Benim' ve 'İşte Benim Stilim' adlarıyla uzun süre yayın hayatına devam etmişti.
Ivana Sert, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Çağla Şıkel gibi isimlerin jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın sunuculuğunu ise Özge Ulusoy üstleniyordu.
O dönem programın ilk günlerinde Barbaros Şansal da jüri koltuğunda oturmuştu. Ancak bir süre sonra programdan ayrılmıştı.
Yıllar sonra yapay zeka AlaraX ile röportaj yapan Şansal, neden kovulduğunu açıkladı. Ivana Sert'e gönderme yaptığını kabul eden Şansal, "Ivana Sert'e marka senin gibi mala denir, dediğim için kovuldum." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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