Barbaros Şansal Bir Dönemin Ses Getiren Programı "Bugün Ne Giysem"den Neden Kovulduğunu Açıkladı!

2010 yılında yayınlanan moda programı 'Bugün Ne Giysem'in ilk zamanlar jüri koltuğunda Barbaros Şansal da oturuyordu. Ancak daha sonra programdan ayrıldı. Yıllar sonra yapay zeka AlaraX ile röportaj yapan Şansal, neden kovulduğunu açıkladı. İşte o açıklamaları...