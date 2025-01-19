Yarışmada Açıklamışlardı: Survivor İsmail ve İlayda Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Yarışmada Açıklamışlardı: Survivor İsmail ve İlayda Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Survivor'a katılan İsmail Balaban, eski sezon yarışmacılarından İlayda Şeker ile evlenmişti. İsmail'in yarışmaya katılmasının ardından İlayda, takipçileri ve izleyicilerle hamile olduğu haberini paylaşmıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! İlayda, iletişim oyununun ardından İsmail'e ve izleyicilere bebeğin cinsiyetini açıkladı!
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İlayda Şeker ve İsmail Balaban çifti 2022 yılında dünyaevine girmişti. 2021 yılında yarışmada tanışan ikilinin aşkının temeli de Survivor'da atılmıştı.
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İsmail'in yarışmaya katılmasının ardından izleyiciler önemli bir haber almış ve çiftin mutluluklarını paylaşmışlardı.
İlayda Şeker'in hamilelik haberi tüm sevenlerini mutlu etmişti. İletişim ödülünü All Star takımının kazanmasının ardından İsmail'in İlayda ile görüşmesinden önemli bir haber daha geldi.
Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi ❤️
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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