Ekranlara Zorunlu Ara Veren Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölüm Yayın Tarihi Belli Oldu!
Ekranlara Zorunlu Ara Veren Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölüm Yayın Tarihi Belli Oldu!
Oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni toplayan Şakir Paşa Ailesi, başına gelenlerden sonra ekranlara zorunlu olarak ara vermek durumunda kalmıştı. Çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu set durmuştu. Çekimlere yeniden başlansa da dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak konusuydu. Bu akşam (19 Ocak) yayınlanan özel bölümde, dizinin yeni bölüm tarihi açıklandı!
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Ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, yalnızca 3 bölüm yayınlanabilmesine rağmen büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti.
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Önce Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından dava açılması, ardından çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın derken dizinin başına gelmeyen kalmamıştı.
Ekranlara verilen zorunlu aranın ardından çekimler yeniden başlasa da yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyordu.
Bu akşam (19 Ocak) yayınlanan özel bölümde dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı açıklandı. Önümüzdeki hafta yani 26 Ocak'ta dizinin yeni bölümü ekranlarda olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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