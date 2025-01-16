Hazal Kaya'nın Dahil Olduğu Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrünnisa Zeyd İçin Şaşırtan İddia!
Hazal Kaya'nın Dahil Olduğu Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrünnisa Zeyd İçin Şaşırtan İddia!
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/sakir-p...
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ancak dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu çekimler zorunlu olarak durmuştu. Birkaç hafta ara verilen diziden ilk tanıtım dün akşam geldi. Diziye Aliye Berger'in yetişkin halini canlandırmak üzere Hazal Kaya'nın dahil olduğu da dün açıklandı. Oda TV dizinin yeniden ne zaman başlayacağına dair bir duyum aldığını ve Fahrünnisa Zeyd için hangi oyuncunun düşünüldüğünü öğrendiğini açıkladı.
Kaynak: Oda TV
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, çekimlerin yapıldığı köşkte yangın çıkması sonucu birkaç haftalık zorunlu araya girmişti.
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Çekimlerin yeniden başladığı diziden ilk tanıtım dün akşam geldi.
Dizide Aliye Berger'in küçüklüğünü Azra Aksu canlandırıyordu.
Yetişkin halini canlandırmak üzere Hazal Kaya ile anlaşılan diziyle ilgili Oda TV tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı.
Dizide Zeynep Ebrar Karaca'nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd'in yetişkin halini ise Eda Ece'nin oynayacağı Oda TV tarafından iddia edildi.
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Ancak henüz iddia aşamasında olan bu konuyla ilgili Eda Ece ya da ekipten herhangi bir açıklama gelmedi.
Ayrıca Oda TV, "yakında" olarak duyurulan yeni bölümün 26 Ocak'ta yayınlanacağını iddia etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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