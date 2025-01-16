Hazal Kaya'nın Dahil Olduğu Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrünnisa Zeyd İçin Şaşırtan İddia!

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ancak dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu çekimler zorunlu olarak durmuştu. Birkaç hafta ara verilen diziden ilk tanıtım dün akşam geldi. Diziye Aliye Berger'in yetişkin halini canlandırmak üzere Hazal Kaya'nın dahil olduğu da dün açıklandı. Oda TV dizinin yeniden ne zaman başlayacağına dair bir duyum aldığını ve Fahrünnisa Zeyd için hangi oyuncunun düşünüldüğünü öğrendiğini açıkladı.

Kaynak: Oda TV