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RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Programı İçin Yapımcıdan İlk Açıklama!

RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Programı İçin Yapımcıdan İlk Açıklama!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.01.2025 - 13:54

Geçtiğimiz gün Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında geçtiğimiz gün bir erkeğe, eşine ait olduğu düşünülen cinsel içerikli video izletilmişti. Konu sosyal medyada tepki çekerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den programa inceleme başlatıldığı haberi gelmişti. Programın yapım şirketi BBO Yapım da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'ta yaşanan olay ülke gündeminden düşmüyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'ta yaşanan olay ülke gündeminden düşmüyor.

14 Ocak'ta yayınlanan bölümde, Zahide Yetiş tarafından Mehmet isimli erkeğe, eşine ait olduğu iddia edilen bir video izletildi.

14 Ocak'ta yayınlanan bölümde, Zahide Yetiş tarafından Mehmet isimli erkeğe, eşine ait olduğu iddia edilen bir video izletildi.

Bir başka erkekle cinsel birliktelik yaşadığına dair görüntüler barındıran videodaki kadının, Mehmet'in eşi Sabriye olmadığı netleşse de olay sosyal medyada tepki çekti.

Bir başka erkekle cinsel birliktelik yaşadığına dair görüntüler barındıran videodaki kadının, Mehmet'in eşi Sabriye olmadığı netleşse de olay sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, programla ilgili açıklama başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, programla ilgili açıklama başlatıldığını duyurdu.

Olayın ardından programın yapım şirketi BBO Yapım konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Eşi stüdyoda olmadığı için yapım ekibine sunduğu fotoğraf ve görüntülerin gerçekten eşine ait olup olmadığı, sadece tek kare ve sadece eşinin olduğu fotoğraf karesi, sunucumuz tarafından suçlama yapan koca M.A’ya telefon aracılığıyla gösterilmiş ve fotoğraftaki kişinin S.A olup olmadığı sorulmuştur. Bu görüntü tek kare ve S.A’nın tek başına olduğu bir fotoğraftır. Kesinlikle bir video, cinsel içerikli bir video ya da fotoğraf gösterilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından programın yapım şirketi BBO Yapım konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Eşi stüdyoda olmadığı için yapım ekibine sunduğu fotoğraf ve görüntülerin gerçekten eşine ait olup olmadığı, sadece tek kare ve sadece eşinin olduğu fotoğraf karesi, sunucumuz tarafından suçlama yapan koca M.A’ya telefon aracılığıyla gösterilmiş ve fotoğraftaki kişinin S.A olup olmadığı sorulmuştur. Bu görüntü tek kare ve S.A’nın tek başına olduğu bir fotoğraftır. Kesinlikle bir video, cinsel içerikli bir video ya da fotoğraf gösterilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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