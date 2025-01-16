Survivor'a Giden Yolları Kapalı Olan Turabi Takipçilerinden Acun Ilıcalı'ya Yazmalarını İstedi!
Survivor'a Giden Yolları Kapalı Olan Turabi Takipçilerinden Acun Ilıcalı'ya Yazmalarını İstedi!
Geçtiğimiz sezon katıldığı Survivor'da eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın adını yazmasının ardından yarışmaya giden yolları kapanan Turabi, Instagram hesabından şansını denemeye devam ediyor. Önce Almanya Exatlon'da yarışan ve sakatlığı sebebiyle programdan ayrılan Turabi, birkaç gün sonra da The Challenge'a katılacağını belirtmişti. Ancak her fırsatta Survivor'a katılmakla ilgili açıklamalar yapan eski yarışmacı, bunun için takipçilerinden Acun Ilıcalı'ya yazmalarını talep etti.
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Turabi geçtiğimiz sene Survivor'a katılmış ancak eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın ismini yazmasından sonra işler kendisi için değişmişti.
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Bu olayın ardından sakatlık dolayısıyla Survivor'dan elenen Turabi, Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini her fırsatta söylemişti.
Bu olayın ardından Almanya Exatlon'a katılmış ve geçtiğimiz hafta yine sakatlığı sebebiyle oradan da ayrılmıştı. Survivor iddialarının artması sonucu da The Challenge All Star'a katılacağını açıklamıştı.
Takipçilerinden sürekli Survivor'la ilgili mesajlar aldığını söyleyen Turabi, takipçilerine Acun Ilıcalı'ya yazmalarını söyleyerek "Ben isteyince değil, o isteyince gelip yarışabiliyorum." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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