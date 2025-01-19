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Kaan mı, Melih mi? Survivor'da Gönüllüler Takımından Kim Elendi?

Kaan mı, Melih mi? Survivor'da Gönüllüler Takımından Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.01.2025 - 00:20

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de erkekler elemesi yapıldı. Kaan ve Melih arasında oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu akşam kim elendi?

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Survivor'da bu hafta Kaan, Melih, Batuhan G. ve Doğuş eleme adayı olmuştu.

Survivor'da bu hafta Kaan, Melih, Batuhan G. ve Doğuş eleme adayı olmuştu.

Oynanan düellolar sonucu son ikiye kalan isimler Kaan ve Melih oldu.

Oynanan düellolar sonucu son ikiye kalan isimler Kaan ve Melih oldu.

Yarışmaya veda eden isim Kaan oldu!

Yarışmaya veda eden isim Kaan oldu!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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