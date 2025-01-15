Yüzünün Yanmasına Kurgu Denilen MasterChef Beyza'nın Tedavi Sürecinden Fotoğraf Ortaya Çıktı!
Yüzünün Yanmasına Kurgu Denilen MasterChef Beyza'nın Tedavi Sürecinden Fotoğraf Ortaya Çıktı!
MasterChef 2024'ün en sevilen yarışmacılarından biri olan Beyza, talihsiz bir kaza geçirmişti. Kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza tedavi gördüğü süreçte yarışmadan ayrı kalmıştı. MasterChef'e dönüp dönmeyeceği belirsiz olan Beyza, tedavisinin tamamlanmasının ardından geri dönmüştü. Olayla ilgili kurgu iddiaları ortaya atılmış, Beyza da bu iddiaları yalanlamıştı. Tedavi sürecinden ortaya çıkan fotoğraf, iddialara cevap niteliğinde oldu.
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MasterChef 2024'te Kerem ve Onur arasında oynanan büyük finalde kazanan Onur olmuştu.
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Sezon boyunca pek çok olay olmuş; ancak en büyüğü Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmesi olarak hafızalara kazınmıştı.
Bir süre tedavi gördüğü için programdan ayrılmak zorunda kalan Beyza, yarışmaya dönmesinin ardından da kurgu iddialarıyla karşılaşmıştı.
Beyza'nın açıklamalarından sonra bir X kullanıcısı tedavi sürecinden fotoğraf paylaştı.
Beyza'nın yüzündeki yanık izi ve şişlik gözlerden kaçmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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