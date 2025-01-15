MasterChef 2024 Şampiyonu Onur Üresin'in Kazandığı Büyük Ödülün Belli Olduğu İddia Edildi!
MasterChef 2024 Şampiyonu Onur Üresin'in Kazandığı Büyük Ödülün Belli Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://www.tvdebugunizle.com/onur-ur...
MasterChef Türkiye aylar süren mücadelenin ardından final yaptı. Kerem'le birlikte büyük finalde yarışan Onur, MasterChef 2024'ün şampiyonu olmayı başardı. Önceki yıllarda yarışmacıların şampiyonluk kupası dışında para ödülü kazandığı biliniyordu. Bu sezon Onur'un ne kadar kazandığı açıklanmamıştı. Onur Üresin'in MasterChef'te kazandığı ödülün belli olduğu iddia edildi!
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MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin ardından Kerem ve Onur ikilisi finalist olmayı başardılar.
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Heyecanın had safhada olduğu büyük finalde Onur, MasterChef 2024 şampiyonu olmayı başardı.
Önceki sezonlarda yarışmacıların kupayla birlikte ödül aldıkları da biliniyordu.
Ancak bu kez Onur'un kazandığı büyük ödül açıklanmamıştı.
İddialara göre Onur'un kazandığı büyük ödül sonunda belli oldu! Onur, söylentilere göre bu sezon MasterChef şampiyonluğu için yaklaşık 1 milyon lira ödül kazandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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