Bedia Ener 1 Yıl Önce Verdiği Röportajda Yaprak Dökümü Üzerinden Dizi Sektörüne Sitem Etmiş!

Ener, konuşmasında 'O diziler çok güzeldi. İnsanı anlatan dizilerdi. Çünkü onlar klasik, Reşat Nuri'nin eseri... Sadece insanı, insanın ruhunu, insanın sevgilerini, acılarını anlatan tabancası tüfeği olmayan, ilişkileri anlatan işlerdi. Her şey o kadar bozuldu ve yozlaştı ki insanlarla uğraşmayı bıraktık artık. Başka türlü ilişkilerle uğraşılıyor dizilerde. Yani her şey giderek baktığında tadını yitirmiş bir şey oluyor. Yaprak Dökümü hala yayınlanıyor. Biz içinde oynayan oyuncular bile rastladığımız zaman 'Ah ne güzelmiş, ne hoşmuş' diye izliyoruz. Çünkü insanı anlatıyordu.' diyor.