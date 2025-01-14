Bedia Ener 1 Yıl Önce Verdiği Röportajda Yaprak Dökümü Üzerinden Dizi Sektörüne Sitem Etmiş!
Bedia Ener 1 Yıl Önce Verdiği Röportajda Yaprak Dökümü Üzerinden Dizi Sektörüne Sitem Etmiş!
Bugün güne usta oyuncu Bedia Ener'in vefat haberiyle başladık. Bu kahreden haberin ardından sanat camiası ve usta oyuncunun sevenleri yasa boğuldu. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Neyyir karakteriyle devleşen usta oyuncu, bugün yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi. Son günlerde dizi ve film sektöründeki tekelleşme tartışılırken, Bedia Ener'in 1 yıl önceki konuşması yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk dizi tarihinin en efsane yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, 2006 yılında yayınlanmaya başlamış ve unutulmazlar arasındaki yerini almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizide yaşananlar her ne kadar 'fazla' gelse de, hayatın içinden olduğu için izleyicinin bu denli bağ kurması normal karşılanmıştı.
Dizide Neyyir karakterine hayat veren Bedia Ener'in vefatı da izleyicilere aileden biri aramızdan ayrılmış gibi hissettirdi.
Son günlerde sektördeki tekelleşme konuşulurken, Bedia Ener'in vefatının ardından 1 yıl önce söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Konuşmanın tamamını buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın