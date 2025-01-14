Survivor'da Sema'nın Oyun Kazandıktan Sonra Halay Çekmesine Pınar'dan "Yılan" Yorumu Gecikmedi!
Survivor'da Sema'nın Oyun Kazandıktan Sonra Halay Çekmesine Pınar'dan "Yılan" Yorumu Gecikmedi!
Geçtiğimiz sene Pınar'la ettiği kavga sonucu diskalifiye edilen Sema, Pınar'ın da elenmesinin ardından halay çektiği bir videoyu paylaşmıştı. Bu sezon All Star takımında yarışmaya başlayan Sema, Pınar'ın da dahil olmasıyla birlikte epey bozulmuştu. Aynı oyunda denk gelen ve Pınar'a karşı kazanan Sema bir kez daha halay çekerek sevincini gösterdi. Pınar'ın bu dansa tepkisi yine tahmin ettiğimiz gibi oldu.
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Geçtiğimiz sezon Pınar ve Sema arasındaki tartışma sonucunda Sema diskalifiye edilmişti.
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Kısa bir süre sonra da Pınar'ın elenmesinin ardından büyük mutluluk yaşayan Sema, Instagram hesabından halay çektiği anları paylaşmıştı.
Bu sezon yarışmaya en başında katılan Sema, Pınar'ın yedeklerden geldiğini görünce duruma epey bozulsa da istifini bozmama konusunda kararlı davranmıştı.
Ancak birbirlerine karşı yarışmalarının ardından Sema'nın oyunu alması yine bir halayla sonuçlandı. Bu halayı görmediğini belirten Pınar, "Keşke bunu oyunda görseydim. Otururdum yere Hint fakirleri gibi, flütümü çalardım. Yılan dans ettirmekte uzmanım" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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