Survivor'da Sema'nın Oyun Kazandıktan Sonra Halay Çekmesine Pınar'dan "Yılan" Yorumu Gecikmedi!

Geçtiğimiz sene Pınar'la ettiği kavga sonucu diskalifiye edilen Sema, Pınar'ın da elenmesinin ardından halay çektiği bir videoyu paylaşmıştı. Bu sezon All Star takımında yarışmaya başlayan Sema, Pınar'ın da dahil olmasıyla birlikte epey bozulmuştu. Aynı oyunda denk gelen ve Pınar'a karşı kazanan Sema bir kez daha halay çekerek sevincini gösterdi. Pınar'ın bu dansa tepkisi yine tahmin ettiğimiz gibi oldu.