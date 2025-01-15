'Merve' Kini Bitmiyor: Survivor'a Yedeklerden Dahil Olan Asena ve Merve Birbirine Girdi!
'Merve' Kini Bitmiyor: Survivor'a Yedeklerden Dahil Olan Asena ve Merve Birbirine Girdi!
1 Ocak'ta başlayan Survivor 2025'te reytingler pek de istendiği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz sezonlardaki başarıyı henüz yakalayamayan Survivor'a yedeklerden isimler dahil olmaya devam ediyor. Yarışmaya geçen hafta dahil olan Asena, Survivor'a oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Önceki sezon Merve Yıldırım'la kavga eden Asena, bu kez de Merve Özdemir'le birbirine girdi.
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Survivor 2025 yeni sezona pek de istendiği gibi başlayamadı. Reytingleri önceki sezonlarla karşılaştırıldığında epey geride kaldı.
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Hem yarışmadaki senkronizasyonu sağlamak hem de reytinglere katkı sağlamak için yarışmaya yeni isimler katılmaya devam ediyor.
Asena 2023 sezonunda Merve Yıldırım'la kavga etmiş, "temas" olmasına rağmen diskalifiye edilmemesi sebebiyle Merve "Dayak yediğimle kaldım" diyerek isyan etmişti.
Bu kez de Merve Özdemir'le kavga eden Asena, "Beni diğer Merve zannetti" tepkisiyle karşılaştı.
Ortamın epey kızıştığı yarışmada Merve, Asena'ya "Ağzınla burnunun yerini değiştiririm" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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