Ölmedi ama Gitti: Deha'da Esme Karakterine Hayat Veren Ahsen Eroğlu'nun Vedası İzleyiciyi Yıktı!
Ölmedi ama Gitti: Deha'da Esme Karakterine Hayat Veren Ahsen Eroğlu'nun Vedası İzleyiciyi Yıktı!
Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha'da büyük bir ayrılık yaşandı. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı! Bu konuyu önceden öğrenmiş olsak bile ayrılık sahnesi o kadar yüreğimize dokundu ki adeta yıkıldık. Gelin, bir de birlikte ağlayalım!
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Yılbaşı arasına girmeden önce Esme kaçırılmış, Devran onu ararken İmre'yi bulmuş ancak yine de Esme'yi aramaktan vazgeçmemişti.
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Bu süreçte Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılık haberi de gelince, Esme diziye ölerek veda edecek diye düşünmüştük. Ancak öyle olmadı, Devran Esme'yi sağ salim buldu!
Ancak bu kez de izleyenlerin ciğerini solduracak bir veda izlemek zorunda kaldık. Devran, Esme'yi kendinden ve çevresinin kötülüğünden korumak için azad etti.
Veda etti etmesine ama... Bu nasıl bir vedadır!? İzlerken ağlamamak mümkün değildi gerçekten!
O anları sizler için böyle bırakalım ve gelin izleyici yorumlarına birlikte bakalım (Gözyaşlarımız okumamıza izin verirse):
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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