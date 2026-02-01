Eğitmen Zehra Kuşluoğlu Anlattı: Rüyada Vefat Etmiş Birini Görmemizin Sebebi Ne?

Ruhsal Bir Buluşma: Bu bir tesadüf değildir; bedeniniz uyurken ruhunuzun başka bir boyutta o kişiyle gerçekleştirdiği gerçek bir 'randevudur.'

Bir Mesaj İletme: Kuşluoğlu, ölen kişinin size mutlaka bir şey söylediğini (bakışıyla, suskunluğuyla veya konuşmasıyla) ve en temel mesajın 'Beni unutma' olduğunu belirtiyor.

Dua Beklentisi: Ruhların ölmediğini ve sizden dua beklediklerini vurguluyor. Haşr Suresi 10. ayete ('Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla') atıfta bulunarak, bu rüyanın bir dua çağrısı olduğunu söylüyor.