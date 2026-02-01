onedio
Eğitmen Zehra Kuşluoğlu Anlattı: Rüyada Vefat Etmiş Birini Görmemizin Sebebi Ne?

Pelin Yelda Göktepe
01.02.2026 - 09:28

Kimilerine göre rüyalar sadece iç dünyamızın ve bilinçaltımızın bir yansımasıdır. Kimileri ise rüyaların, bize farklı yollarla mesajlar gönderdiğine inanır. Yani rüyaların sadece uykunun bir parçası olmadığını, aynı zamanda yaşamlarımız hakkında önemli ipuçları ve bilgiler barındırdığını savunur. Peki rüyamızda vefat etmiş birini görmenin bir anlamı var mı? 

Kadim İlimler Eğitmeni Zehra Kuşluoğlu, rüyada vefat etmiş birini görmenin ne anlama gelebileceğini anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DT5hw...
Zehra Kuşluoğlu'na göre rüyada vefat etmiş birini görmemizin sebebi şöyle;

  • Ruhsal Bir Buluşma: Bu bir tesadüf değildir; bedeniniz uyurken ruhunuzun başka bir boyutta o kişiyle gerçekleştirdiği gerçek bir 'randevudur.'

  • Bir Mesaj İletme: Kuşluoğlu, ölen kişinin size mutlaka bir şey söylediğini (bakışıyla, suskunluğuyla veya konuşmasıyla) ve en temel mesajın 'Beni unutma' olduğunu belirtiyor.

  • Dua Beklentisi: Ruhların ölmediğini ve sizden dua beklediklerini vurguluyor. Haşr Suresi 10. ayete ('Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla') atıfta bulunarak, bu rüyanın bir dua çağrısı olduğunu söylüyor.

  • Özlem veya Uyarı: Kişinin sizi özlediği için ya da sizi belli bir konuda uyarmak amacıyla rüyanıza gelmiş olabileceğini ifade ediyor.

