Çağının Ötesinde Teknoloji: Bir Adam Kalemle Yazıyı Otomatik Metne Çeviren Telefonu Paylaştı

Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla gelişiyor. Her yeni gün yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. En hızlı gelişim gösteren şey ise cep telefonları oldu. Önceden yalnızca, şebeke izin verdiği sürece iletişim kurmamızı sağlayan araçlar bugün günlük hayatta bankacılıktan resmi işlere bakar pek çok alanda kullanılıyor. Hatta cep telefonları bizim de yaşam tarzımızı değiştirdi desek yeridir.

Bir sosyal medya kullanıcısı kalemle yazıyı otomatik metne çeviren eski bir cep telefonu modelini paylaştı. Çağının çok ötesinde bulunan teknoloji beğeni topladı.