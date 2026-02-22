onedio
Çağının Ötesinde Teknoloji: Bir Adam Kalemle Yazıyı Otomatik Metne Çeviren Telefonu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
22.02.2026 - 14:16

Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla gelişiyor. Her yeni gün yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. En hızlı gelişim gösteren şey ise cep telefonları oldu. Önceden yalnızca, şebeke izin verdiği sürece iletişim kurmamızı sağlayan araçlar bugün günlük hayatta bankacılıktan resmi işlere bakar pek çok alanda kullanılıyor. Hatta cep telefonları bizim de yaşam tarzımızı değiştirdi desek yeridir. 

Bir sosyal medya kullanıcısı kalemle yazıyı otomatik metne çeviren eski bir cep telefonu modelini paylaştı. Çağının çok ötesinde bulunan teknoloji beğeni topladı.

Peki bu model Türkiye'de var mıydı?

Videodaki cihaz Nokia 6108. Kendisi o dönem için oldukça sıra dışı ve 'hibrit' bir teknolojiye sahipti. Nokia 6108, dünya genelinde 2003 yılının ortalarında piyasaya sürüldü. O dönemde telefonlar henüz tamamen dokunmatik değildi. Bu yüzden hem fiziksel tuş takımının hem de kalemle yazılabilen bir alanın olması büyük bir olaydı haliyle. Nokia 6108 Türkiye'ye resmi olarak geldi ve mağazalarda satıldı. Ancak hiçbir zaman bir 3310, 6600 veya 1100 kadar popüler olamadı. Daha çok 'iş insanı telefonu' veya 'farklılık arayanların tercihi' olarak niş bir kitlede kaldı.

