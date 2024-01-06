Ece Ronay'ın Yatağının Altında Büyüye Benzer Bir Şeyler Bulduğunu Söylemesi Tüyleri Ürpertti

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay eski eşiyle olan olayları, iş yerinin kurşunlanması gibi olaylarla gündemden düşmüyor. Keşfetimizde sıkça karşımıza çıkan Ronay, bu sefer de taşınırken yatağından çıkan kendi fotoğrafı ve bir erkeğin fotoğrafının sarıldığı yazılı bir peçeteyi paylaştı. Bunun bir büyü olduğunu düşünen sosyal medya fenomeni isim vermeden eski görümcesine taş attı. Detaylar 👇