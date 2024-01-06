Ece Ronay'ın Yatağının Altında Büyüye Benzer Bir Şeyler Bulduğunu Söylemesi Tüyleri Ürpertti
Ece Ronay'ın Yatağının Altında Büyüye Benzer Bir Şeyler Bulduğunu Söylemesi Tüyleri Ürpertti
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay eski eşiyle olan olayları, iş yerinin kurşunlanması gibi olaylarla gündemden düşmüyor. Keşfetimizde sıkça karşımıza çıkan Ronay, bu sefer de taşınırken yatağından çıkan kendi fotoğrafı ve bir erkeğin fotoğrafının sarıldığı yazılı bir peçeteyi paylaştı. Bunun bir büyü olduğunu düşünen sosyal medya fenomeni isim vermeden eski görümcesine taş attı. Detaylar 👇
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Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan isimlerin başında geliyor. Eski eşiyle yaşadığı vukuatlarla sürekli manşete taşınıyor kendisi.
Aynı zamanda güzellik merkezi sahibi de olan Ronay'ın iki şubesinin kurşunlanması da epey ses getirmişti. Fenomen silahlı saldırıdan da eski eşini sorumlu tutmuştu.
Son olarak güzellik merkezinin Gebze ve Bağdat Caddesi şubelerine haciz geldiğini ilan eden fenomenin her paylaşımı yakından takip edilir oldu.
Ece Ronay geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla olay oldu. Evinden taşınırken hem kendinin hem de tanımadığı bir adamın fotoğrafının yan yana sarılı olduğu ve içinde yazılar yazan bir peçeteye rastladı.
Kendi tel tokası yardımıyla tutturulan peçeteye sarılı fotoğrafların yapış yapış olduğunu söyleyen Ece Ronay aynı zamanda çok kötü koktuklarını "sidik gibi" diyerek belirtti.
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"Bu eve taşınalı 5 ay bile olmadı. Yakın arkadaşlarımdan başka eve giren çıkan yoktu. Bir iki kez eski eşimiz kız kardeşi girdi çıktı. Ben şaşırmıştım evime gelmek istediklerinde. Oğlumu çok özlediklerini bahane ederek gelmek istemişlerdi."
Ece Ronay, büyü yapıldığını ima ettiği paylaşımında "arkadaşlarımın böyle bir şey yapmayacağından eminim" diyerek taşı, isim vermeden eski görümcesine attı.
Hadi gelin, Ece Ronay'ın "büyümsü bir şey yapılmış sanırım, bilgisi olan var mı?" dediği paylaşıma kim ne demiş görelim!
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