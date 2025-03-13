Durumu Ağırlaştı: Pankreas Kanseriyle 2 Yılı Aşkın Süredir Mücadele Eden Tanyeli Entübe Edildi
Durumu Ağırlaştı: Pankreas Kanseriyle 2 Yılı Aşkın Süredir Mücadele Eden Tanyeli Entübe Edildi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
2000'li yılların ünlü oryantali Tanyeli'nin adından son zamanlarda sağlık sorunlarıyla bahsetmeye başladık. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli daha geçtiğimiz günlerde güzel haberi vermiş ve taburcu olacağını söylemişti. Hürriyet'in haberine göre ne yazık ki kendisinin durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi. Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oryantal dans denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tanyeli, 2000'li yılların başında televizyon ekranlarında sergilediği büyüleyici dansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık dört yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sırasında, doktorlar ünlü isme pankreas kanseri teşhisi koydu.
Hürriyet'in haberine göre, 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin durumu kötüleşti ve ünlü ismin entübe edildiği öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın