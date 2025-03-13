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Durumu Ağırlaştı: Pankreas Kanseriyle 2 Yılı Aşkın Süredir Mücadele Eden Tanyeli Entübe Edildi

Durumu Ağırlaştı: Pankreas Kanseriyle 2 Yılı Aşkın Süredir Mücadele Eden Tanyeli Entübe Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.03.2025 - 12:47

2000'li yılların ünlü oryantali Tanyeli'nin adından son zamanlarda sağlık sorunlarıyla bahsetmeye başladık. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli daha geçtiğimiz günlerde güzel haberi vermiş ve taburcu olacağını söylemişti. Hürriyet'in haberine göre ne yazık ki kendisinin durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi. Detaylar...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Oryantal dans denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tanyeli, 2000'li yılların başında televizyon ekranlarında sergilediği büyüleyici dansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Oryantal dans denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tanyeli, 2000'li yılların başında televizyon ekranlarında sergilediği büyüleyici dansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Tanyeli, 2000'li yılların başında, ekranlarda dansıyla herkesi büyüleyen ve zarif duruşuyla göz kamaştıran bir yıldızdı. O dönemde, televizyon başında ona hayran kalan binlerce izleyici, her hareketini, her adımını merakla takip ediyordu.

Yaklaşık dört yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sırasında, doktorlar ünlü isme pankreas kanseri teşhisi koydu.

Yaklaşık dört yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sırasında, doktorlar ünlü isme pankreas kanseri teşhisi koydu.

Pes etmek yerine savaşmaya karar veren Tanyeli tedavisine yurt dışında başladı, ama sonunda bu uzun yolculuğu memleketinde, Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi.

Son aylarda hastaneye yatmak zorunda kalan ünlü oryantalin durumundan endişe veren haberler gelmeye başladı. 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi veren isim, yakın tarihte taburcu olacağını 'Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah' ifadeleriyle belirtmişti.

Hürriyet'in haberine göre, 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin durumu kötüleşti ve ünlü ismin entübe edildiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin durumu kötüleşti ve ünlü ismin entübe edildiği öğrenildi.

Uzun süredir hastalıkla mücadele ederken bir kez daha ciddi bir tehlike atlatan sanatçı, şu an İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi görüyor. Entübe edilen ünlü ismin sağlık durumu merakla takip ediliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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