Değişimi Olay Olmuştu: Trans Birey Beren Güney Estetik İşlemleri Yüzünden Yaşadığı Sağlık Sorunlarını Anlattı

Amerika'da oyunculuk eğitimi alan Beren Güney sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, son zamanlarda değişimleriyle konuşulan bir isim. Geçtiğimiz yıllarda Katarsis programına katılan Güney şoke eden açıklamalarına yenilerini ekleyerek trans birey olarak yaşadığı zorluklardan bahsetti. Yaşadığı sağlık sorunları hakkında konuşan Beren Güney, Pelin Çini'ye konuştu...