Değişimi Olay Olmuştu: Trans Birey Beren Güney Estetik İşlemleri Yüzünden Yaşadığı Sağlık Sorunlarını Anlattı
Değişimi Olay Olmuştu: Trans Birey Beren Güney Estetik İşlemleri Yüzünden Yaşadığı Sağlık Sorunlarını Anlattı
Amerika'da oyunculuk eğitimi alan Beren Güney sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, son zamanlarda değişimleriyle konuşulan bir isim. Geçtiğimiz yıllarda Katarsis programına katılan Güney şoke eden açıklamalarına yenilerini ekleyerek trans birey olarak yaşadığı zorluklardan bahsetti. Yaşadığı sağlık sorunları hakkında konuşan Beren Güney, Pelin Çini'ye konuştu...
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Geçtiğimiz yıllarda Katarsis programına katılan Beren Güney cinsiyet geçişi ameliyatından bahsetmiş ve hemen ardından sporcuların kendisine attığı mesajları ifşa ederek magazin manşetlerine yerini almıştı.
Özellikle vücut hatlarıyla ve yüzündeki abartılı dolgularıyla dikkat çeken isim sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile büyük kitleler tarafından takip edilmeye başlanmıştı.
Yazio editörümüz Pelin Çini'ye röportaj veren Beren Güney değişimi hakkında ilk defa konuştu! O dönemler yaşadığı sağlık sorunlarından trans bir birey olarak dizi sektöründe yaşadıklarına, hayatındaki problemlerden bahsetti...
Vücudundaki estetiklerinin ve implantların hepsinden kurtulan, dolgularını eriten isim "4 yıl çok zor bir süreç geçirdim aslında. Popomdaki dolgulardan ötürü vücudumda kimyasal reaksiyonlar oluştu. Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm. Üst üste acil ameliyatlara girdim. Aynı hafta 2-3 operasyona girdiğimi biliyorum." şeklinde konuşarak o zamanlar geçirdiği zorluklardan bahsetti.
"60 gün yataktan hiç kalkamadığım zamanlardı. Ailem de ben de perişan olduk. İnşa ettiğim Beren'in parçalandığını izledik. Ben böyle bir işin içine girdiğimi bilmiyordum ancak sonradan öğrendim ki bu dolgular sebebiyle canından olan çok kişi olmuş." ifadelerini kullanan Güney bu işlemlerin vücuduna ve sağlığına olumsuz etkilerini hakkında konuştu.
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"Bedenim o yabancı maddelerden kurtuldukça ruhum ortaya çıktı. Kadınlığın dış görünüşten ibaret olmadığını bilen, özgür Beren'e kavuştum. Kaşımla gözümle uğraşacağıma hayatta kalmak için canımla uğraştım yani." diyen isim kendi benliğini ikinici kez bulamsının hikayesini böyle anlattı.
"Kendim olmak için beni yaşımdan büyük gösterecek kocaman dudaklara, devasa silikonlara ve ağır makyajlara ihtiyacımın olmadığını fark ettim. Yaklaşık 90'a yakın operasyon geçirdim. İnanın abartmıyorum." sözleriyle sağlık sorunlarından kurtulduğunu belirten Beren Güney yaşadıklarını böyle özetledi.
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