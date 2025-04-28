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Defne Samyeli'nin Küçük Kızı Derin Talu'nun Bebek Bezi Takmış Gibi Gözüken Kombini Dillere Fena Düştü

Defne Samyeli'nin Küçük Kızı Derin Talu'nun Bebek Bezi Takmış Gibi Gözüken Kombini Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 13:52

Matcha'sıyla TikTok'a, aynı zamanda da magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olup çıktı!

'Anne' telaffuzu, sevgili adaylarından CV istediği videosu ve niceleriyle dikkat çeken Derin Talu, bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. 

Derin Talu'nun kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu son zamanlarda en çok konuştuğumuz isimlerden oldu.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu son zamanlarda en çok konuştuğumuz isimlerden oldu.

Defne Samyeli'nin izinden giden büyük kızı Deren Talu'ya her zaman daha aşinaydık fakat küçük kızı, 2003'lü Derin Talu uzunca bir süredir gündemden uzakta durmayı tercih ediyordu. 

Bir anda TikTok'ta çektiği videolarla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Derin Talu, her şeyden önce 'banana bread'i ve 'matcha'sıyla konuştuk. Derken diksiyonu, sevgili adaylarından CV isteme merasimi ve annesiyle çektiği videolar gündeme oturmaya başladı.

Magazin dünyasına jet hızıyla giren, attığı her adımla da olay olan Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde TikTok sınırlarının da dışına çıktı.

Magazin dünyasına jet hızıyla giren, attığı her adımla da olay olan Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde TikTok sınırlarının da dışına çıktı.

Tüm dikkatleri üzerine toplayan Derin Talu, bu sefer de Instagram hesabında, evinin balkonunda paylaştığı pozla yankı uyandırdı. 

Derin Talu'nun spor kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü, hatta alay konusu oldu.

Gelin, kimler Derin Talu'nun kombini için nasıl yorumlarda bulunmuş beraber görelim! 👇

Gelin, kimler Derin Talu'nun kombini için nasıl yorumlarda bulunmuş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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