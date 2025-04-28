Defne Samyeli'nin Küçük Kızı Derin Talu'nun Bebek Bezi Takmış Gibi Gözüken Kombini Dillere Fena Düştü

Matcha'sıyla TikTok'a, aynı zamanda da magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olup çıktı!

'Anne' telaffuzu, sevgili adaylarından CV istediği videosu ve niceleriyle dikkat çeken Derin Talu, bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu.

Derin Talu'nun kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, detaylara beraber bakalım!