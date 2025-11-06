Danimarka, Deepfake Tehdidine Karşı Vatandaşını Korumanın Yollarını Arıyor

Deepfake, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak bir kişinin yüzünü, sesini ya da hareketlerini gerçekçi biçimde taklit eden sahte içeriklerin genel adıdır. Bu teknolojiyle üretilen videolarda, gerçekte söylemediği sözleri söylüyor ya da hiç bulunmadığı ortamlarda görülebiliyor gibi gösterilen kişiler, izleyicide kolaylıkla gerçeklik hissi yaratabiliyor.

Başlangıçta sinema ve dijital sanat gibi yaratıcı alanlarda kullanılan deepfake teknolojisi, zamanla kötü niyetli amaçlarla da yaygınlaştı. Özellikle politik manipülasyon, ünlülere yönelik itibar saldırıları ve kişisel mahremiyet ihlalleri gibi alanlarda kullanılması, dünya genelinde ciddi etik ve hukuki tartışmalara yol açıyor.