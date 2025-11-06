Danimarka, Deepfake Tehdidine Karşı Vatandaşını Korumanın Yollarını Arıyor
Danimarka, yeni yasayla yalnızca halkı değil, görüntüsü ya da sesi izinsiz taklit edilen sanatçı ve icracıları da koruma altına almayı hedefliyor.
2021’de Danimarkalı oyun yayıncısı Marie Watson, kendisine gönderilen bir fotoğrafın tatil pozundan üretildiğini fark etti; ancak görüntüde kıyafetleri dijital olarak silinmişti. Watson, “Kendimi orada çıplak görünce gözyaşlarına boğuldum” dedi.
Deepfake olarak bilinen bu teknoloji, yapay zekâyla kişilerin ses ve görüntülerinin sahte ama son derece gerçekçi biçimde üretilmesini sağlıyor. Son yıllarda OpenAI ve Google gibi şirketlerin video üretim araçlarının yaygınlaşmasıyla bu sahte içerikler hızla çoğaldı. Taylor Swift ve Katy Perry gibi ünlüleri hedef alan manipülasyonlardan seçim müdahalelerine kadar pek çok kötüye kullanım örneği, teknolojinin tehlikelerini gündeme taşıdı.
Danimarka şimdi bununla mücadelenin yollarını arıyor.
Deepfake nedir?
Danimarka telif yasası üzerinde çalışıyor. Kendi suretiniz üzerinde telif hakkı sahibi olabileceksiniz.
Uzmanlar bu adımın önemli bir eşik olduğu görüşünde.
Dünya önlem arayışında...
Kişilere hapis cezası olmayacak ama büyük şirketlere büyük cezalar gelebilir.
