onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Danimarka, Deepfake Tehdidine Karşı Vatandaşını Korumanın Yollarını Arıyor

Danimarka, Deepfake Tehdidine Karşı Vatandaşını Korumanın Yollarını Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 21:46

Danimarka, yeni yasayla yalnızca halkı değil, görüntüsü ya da sesi izinsiz taklit edilen sanatçı ve icracıları da koruma altına almayı hedefliyor.

2021’de Danimarkalı oyun yayıncısı Marie Watson, kendisine gönderilen bir fotoğrafın tatil pozundan üretildiğini fark etti; ancak görüntüde kıyafetleri dijital olarak silinmişti. Watson, “Kendimi orada çıplak görünce gözyaşlarına boğuldum” dedi.

Deepfake olarak bilinen bu teknoloji, yapay zekâyla kişilerin ses ve görüntülerinin sahte ama son derece gerçekçi biçimde üretilmesini sağlıyor. Son yıllarda OpenAI ve Google gibi şirketlerin video üretim araçlarının yaygınlaşmasıyla bu sahte içerikler hızla çoğaldı. Taylor Swift ve Katy Perry gibi ünlüleri hedef alan manipülasyonlardan seçim müdahalelerine kadar pek çok kötüye kullanım örneği, teknolojinin tehlikelerini gündeme taşıdı.

Danimarka şimdi bununla mücadelenin yollarını arıyor.

Kaynak - Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deepfake nedir?

Deepfake nedir?

Deepfake, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak bir kişinin yüzünü, sesini ya da hareketlerini gerçekçi biçimde taklit eden sahte içeriklerin genel adıdır. Bu teknolojiyle üretilen videolarda, gerçekte söylemediği sözleri söylüyor ya da hiç bulunmadığı ortamlarda görülebiliyor gibi gösterilen kişiler, izleyicide kolaylıkla gerçeklik hissi yaratabiliyor.

Başlangıçta sinema ve dijital sanat gibi yaratıcı alanlarda kullanılan deepfake teknolojisi, zamanla kötü niyetli amaçlarla da yaygınlaştı. Özellikle politik manipülasyon, ünlülere yönelik itibar saldırıları ve kişisel mahremiyet ihlalleri gibi alanlarda kullanılması, dünya genelinde ciddi etik ve hukuki tartışmalara yol açıyor.

Danimarka telif yasası üzerinde çalışıyor. Kendi suretiniz üzerinde telif hakkı sahibi olabileceksiniz.

Danimarka telif yasası üzerinde çalışıyor. Kendi suretiniz üzerinde telif hakkı sahibi olabileceksiniz.

Danimarka, yalnızca vatandaşlarını değil, sesi ya da görüntüsü izinsiz biçimde taklit edilip paylaşılan sanatçı ve icracıları da korumayı amaçlıyor.

Gelecek yılın başında yasalaşması beklenen düzenleme, kişilerin görünüşü veya sesinin rızaları olmadan çevrimiçi ortamda kullanılmasını önlemek için deepfake paylaşımlarını yasaklayarak telif hukukunda önemli bir değişiklik yapacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde, Danimarka vatandaşları kendi suretleri üzerinde telif hakkı sahibi olacak ve izinsiz paylaşılan içeriklerin platformlardan kaldırılmasını talep edebilecek. Parodi ve hiciv bu düzenlemenin dışında tutuluyor; ancak sınırların nasıl çizileceği henüz netleşmiş değil.

Uzmanlar bu adımın önemli bir eşik olduğu görüşünde.

Uzmanlar bu adımın önemli bir eşik olduğu görüşünde.

Uzmanlara göre Danimarka’nın yeni düzenlemesi, deepfake teknolojisiyle yayılan dezenformasyona karşı bir hükümetin attığı en kapsamlı adımlardan biri olacak.

Latent Space Advisory adlı danışmanlık şirketinin kurucusu ve üretken yapay zekâ alanındaki önemli isimlerden Henry Ajder, hükümetin hukuku bu yeni teknolojilere uyarlama kararlılığını övdü. Ajder, “Bugün birisi bana ‘Deepfake mağduru olmaktan nasıl korunabilirim?’ diye sorduğunda çoğu zaman verebildiğim yanıt, ‘Maalesef yapabileceğiniz çok az şey var’ oluyor,” diyerek düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Dünya önlem arayışında...

Dünya önlem arayışında...

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında iki partinin ortak desteğiyle kabul edilen yasayı imzalayarak, bir kişinin rızası olmadan mahrem görüntülerini —deepfake’ler dahil— yayımlamayı ya da yayımlamakla tehdit etmeyi suç kapsamına aldı.

Güney Kore de geçtiğimiz yıl benzer bir adım atarak deepfake pornografisine karşı cezaları artıran ve sosyal medya platformlarına daha sıkı yükümlülükler getiren bir düzenleme yürürlüğe koydu.

Danimarka Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt ise bu tür dijital manipülasyonların gerçeklik algısını bozduğunu ve dezenformasyonu körüklediğini belirterek, yasa tasarısının parlamentoda geniş destek gördüğünü açıkladı. Eylülde düzenlenen bir yapay zekâ ve telif hakkı konferansında yaptığı konuşmada, “Bir siyasetçiyi deepfake’leyip o kişinin bu içeriği kaldırtamadığı bir ortam demokrasimizi zayıflatır,” ifadelerini kullandı.

Kişilere hapis cezası olmayacak ama büyük şirketlere büyük cezalar gelebilir.

Kişilere hapis cezası olmayacak ama büyük şirketlere büyük cezalar gelebilir.

Yasa yalnızca Danimarka sınırlarında geçerli olacak ve bireysel sosyal medya kullanıcılarına para cezası ya da hapis gibi yaptırımlar getirmeyecek. Ancak Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt’e göre, deepfake içeriklerini kaldırmayan büyük teknoloji şirketleri ciddi para cezalarıyla karşılaşabilecek.

Uzman Henry Ajder, Google’a ait YouTube’un “telif koruması ile yaratıcılık özgürlüğü arasındaki dengeyi kurmak konusunda son derece gelişmiş bir sisteme sahip olduğunu” belirtti. Ajder’e göre bu yaklaşım, “karşı karşıya olunan tehdidin ciddiyetinin farkında olunduğunu” gösteriyor.

Öte yandan Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, Twitch ve TikTok yorum taleplerine yanıt vermedi. Engel-Schmidt, Avrupa Birliği’nin dönüşümlü başkanlığını yürüten Danimarka’nın, Fransa ve İrlanda gibi bazı üye ülkelerden de düzenlemeye yönelik ilgi gördüğünü aktardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın