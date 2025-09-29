onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cruise Gemisindeki Sarsıntı Korkuya Neden Olmuştu: Gemi Tatilinden Görüntüler Panik Yarattı

Cruise Gemisindeki Sarsıntı Korkuya Neden Olmuştu: Gemi Tatilinden Görüntüler Panik Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 20:06

İçerik Devam Ediyor

Cruise gemisinde tatil yapmak pek çok kişiye dikkat çekici ve 'havalı' gelir. Gemi seyahati sevenler için bunun bambaşka bir tadı vardır. Lüks bir gemide 5 yıldızlı otel konforu yaşarken, gezerek tatil yapmak çok keyifli görünüyor olabilir. Ancak havalar biraz bozduysa o keyfi bulmak pek de mümkün olmuyor. Dün bir cruise gemisinden gelen görüntülerde sarsıntı sonucu yaşanan panik anları ve restoran bölümünde tabak ve bardaklar masalardan düşerek kırıldığı anlar görüntülenmişti. Bugün ise başka bir gemide yaşananlar paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cruise gemilerindeki sarsıntılarda yaşananları buradan izleyebilirsiniz:

Ve buradan:

Cruise gemisiyle seyahat yapmak hava açıkken çok ilgi çekici gelebilir.

Cruise gemisiyle seyahat yapmak hava açıkken çok ilgi çekici gelebilir.

Ancak şartlar her zaman umduğumuz gibi ilerlemiyor. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda hatta daha kötüsü fırtına varsa gemilerdeki sarsıntının şiddeti de artıyor. İki farklı cruise gemisinde de bu durumun insanlarda yarattığı paniği görebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın