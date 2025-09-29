Cruise Gemisindeki Sarsıntı Korkuya Neden Olmuştu: Gemi Tatilinden Görüntüler Panik Yarattı

Cruise gemisinde tatil yapmak pek çok kişiye dikkat çekici ve 'havalı' gelir. Gemi seyahati sevenler için bunun bambaşka bir tadı vardır. Lüks bir gemide 5 yıldızlı otel konforu yaşarken, gezerek tatil yapmak çok keyifli görünüyor olabilir. Ancak havalar biraz bozduysa o keyfi bulmak pek de mümkün olmuyor. Dün bir cruise gemisinden gelen görüntülerde sarsıntı sonucu yaşanan panik anları ve restoran bölümünde tabak ve bardaklar masalardan düşerek kırıldığı anlar görüntülenmişti. Bugün ise başka bir gemide yaşananlar paylaşıldı.
Cruise gemilerindeki sarsıntılarda yaşananları buradan izleyebilirsiniz:
Ve buradan:
Cruise gemisiyle seyahat yapmak hava açıkken çok ilgi çekici gelebilir.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
