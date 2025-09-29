Cruise Gemisindeki Sarsıntı Korkuya Neden Olmuştu: Gemi Tatilinden Görüntüler Panik Yarattı

Cruise gemisinde tatil yapmak pek çok kişiye dikkat çekici ve 'havalı' gelir. Gemi seyahati sevenler için bunun bambaşka bir tadı vardır. Lüks bir gemide 5 yıldızlı otel konforu yaşarken, gezerek tatil yapmak çok keyifli görünüyor olabilir. Ancak havalar biraz bozduysa o keyfi bulmak pek de mümkün olmuyor. Dün bir cruise gemisinden gelen görüntülerde sarsıntı sonucu yaşanan panik anları ve restoran bölümünde tabak ve bardaklar masalardan düşerek kırıldığı anlar görüntülenmişti. Bugün ise başka bir gemide yaşananlar paylaşıldı.