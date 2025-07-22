Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Büyük Başarısı: CERN’ün Düzenlediği Yarışmayı Kazandılar

Hürriyet’ten Melike Çalkap’ın haberine göre, CERN tarafından dünyadaki liseler için düzenlenen en prestijli yarışmalardan olan “Beamline for Schools” (Okullar için Işın Hattı) yarışmasına Cağaloğlu Anadolu Lisesi “PhysiCal Takımı” da katıldı.

72 ülkeden 3 bin 500 başvurunun yapıldığı yarışmada PhysiCal, Türkiye’den kazanan ilk lise takımı oldu ve beş finalistten biri olarak CERN laboratuvarlarında deney yapma hakkı kazandı.