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Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Büyük Başarısı: CERN’ün Düzenlediği Yarışmayı Kazandılar

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Büyük Başarısı: CERN’ün Düzenlediği Yarışmayı Kazandılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 21:08

Türkiye’nin bilinen liselerinden olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, CERN'ün düzenlediği Beamline for Schools yarışmasını kazanan Türkiye’den ilk lise olarak tarihe geçti.

Kaynak: Hürriyet

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İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim dünyası için en önemli kurumlardan biri.

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim dünyası için en önemli kurumlardan biri.

Hürriyet’ten Melike Çalkap’ın haberine göre, CERN tarafından dünyadaki liseler için düzenlenen en prestijli yarışmalardan olan “Beamline for Schools” (Okullar için Işın Hattı) yarışmasına Cağaloğlu Anadolu Lisesi “PhysiCal Takımı” da katıldı.

72 ülkeden 3 bin 500 başvurunun yapıldığı yarışmada PhysiCal, Türkiye’den kazanan ilk lise takımı oldu ve beş finalistten biri olarak CERN laboratuvarlarında deney yapma hakkı kazandı.

Takım 7 lise öğrencisinden oluşuyor.

Takım 7 lise öğrencisinden oluşuyor.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin 7 öğrencisinden oluşan takım, yarışma için radyoaktif atıkların insan ve doğa üzerindeki zararlarını azaltmaya yönelik bir nükleer enerji temalı deney önerisi sundu. Takım kaptanı Baran Buluttekin ve ekibi, dört yıldır yarışmaya hazırlanıyor. Geliştirdikleri deney önerisinin CERN’de daha önce hiç uygulanmamış olması ise dikkat çekti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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