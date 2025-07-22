Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Büyük Başarısı: CERN’ün Düzenlediği Yarışmayı Kazandılar
Türkiye’nin bilinen liselerinden olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, CERN'ün düzenlediği Beamline for Schools yarışmasını kazanan Türkiye’den ilk lise olarak tarihe geçti.
Kaynak: Hürriyet
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İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim dünyası için en önemli kurumlardan biri.
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Takım 7 lise öğrencisinden oluşuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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