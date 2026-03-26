Yıllar Sonra Yeniden Çekilecek: Yasak Elma'nın Oyuncu ve Senaristleri Buluştu

Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2026 - 08:50

NOW'ın iddialı dizisi Yasak Elma, 6. sezonuyla final yaparak ekranlara veda etmişti. Final reytingi bile muazzam oranlar alan Yasak Elma'nın bitişiyle beraber senaristler Kızılcık Şerbeti'yle ortalığı yıkarken Birsen Altuntaş bomba haberi verdi. Melis Civelek ve Zeynep Gür, Yasak Elma'nın devamını yazacak. Yine başrol olması beklenen Eda Ece ve Şevval Sam, senaristlerle bir araya geldi.

Televizyonun 6 sezon süren efsane dizisi Yasak Elma geri dönüyor.

2018- 2023'te eski ismiyle FOX'ta yayınlanan Yasak Elma, entrika ve komedi dozunu orantılı kullanmasıyla çok sevilmişti. 6. sezonunda gayet geçerli reyting oranlarıyla final yapan Yasak Elma'nın bitişi seyircide büyük boşluk yaratırken senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'ne başlayarak ekrandaki boşluğu gidermişti. Fakat Birsen Altuntaş'tan 3 yıl sonra bomba bir duyuru geldi. Altuntaş, Melis Civelek'in tekrardan Yasak Elma'yı yazacağını ve eski başroller Şevval Sam ile Eda Ece'nin kadroya geri döneceğini yazdı.

Yasak Elma'nın geri dönüş haberinin ardından eski kadro bir araya geldi.

Senaristler Melis Civelek, Zeynep Gür ve dizinin başrolleri Eda Ece ile Şevval Sam, Netflix'te yayınlanacak 'Sonunda Sen' filminin galasında buluştu. Eda Ece'nin başrol olduğu, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı 'Sonunda Sen' galasına Şevval Sam ise destek için katıldı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
