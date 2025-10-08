Bir Parti Organizatörü Kız Çocukları ve Erkek Çocukları İçin Düzenlediği Partileri Paylaştı

Kız çocuklarının erkek çocuklarından daha uslu olduğu yaygın bir gözlem olsa da, bu tamamen biyolojik bir gerçeklikten kaynaklanmaz. Genellikle ebeveyn beklentileri, toplumsal normlar ve kültürel kalıplar, kız çocuklarının sessiz, itaatkar veya düzenli olmalarını teşvik ederken, erkek çocuklarının daha hareketli ve meraklı davranışlarını “yaramazlık” olarak algılamamıza yol açar. Bu nedenle kızların doğuştan daha uslu olduğu düşüncesi, çevresel ve sosyal etkenlerle şekillenen bir algıdır.
Bir parti organizatörü, erkek ve kız çocukları için düzenlediği partilerin farkını paylaştı. Video, vu tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kız ve erkek çocuklar arasında doğuştan bir fark var mı?
