onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Motorcunun Vize Başvurusuna Geç Kalan Doktorla Yolculuğu Filmleri Aratmadı

Bir Motorcunun Vize Başvurusuna Geç Kalan Doktorla Yolculuğu Filmleri Aratmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 00:16

İçerik Devam Ediyor

Özellikle son yıllarda motosiklet sürücüleri kask kameralarını güvenliğin yanısıra içerik üretmek için de kullanıyor. İstanbul gibi kalabalık kentlerde yoğun trafikte motorcuların kameralarına yansıyan görüntüler yeteri kadar ilginçse viral olabiliyor. Osman Yavuz isimli bir motosiklet sürücüsü ise kendisine gelen ilginç bir istek karşısında önce şaşırdı sonra vize başvurusuna yetişmeye çalışan doktoru aksiyon filmlerini aratmayacak bir şekilde konsolosluğa yetiştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler 📹

Öztürk paylaşımına şöyle bir açıklama da yaptı.

Öztürk paylaşımına şöyle bir açıklama da yaptı.

'Nereden başlasam bilmiyorum. Sıradan bir sabah, iş yolculuğuydu aslında. El ile işaret edip beni durduran bir araba, içerisinde vize başvurusuna yetişmeye çalışan belki de tüm hayalleri buna bağlı bir doktor. Panik, korku ve gergin bir ortamda geçen bir yolculuğun sonunda randevuya yetişme mutluluğu… Umarım hayallerine kavuşursun doktor hanım 🙏'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın