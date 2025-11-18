Bir Motorcunun Vize Başvurusuna Geç Kalan Doktorla Yolculuğu Filmleri Aratmadı

'Nereden başlasam bilmiyorum. Sıradan bir sabah, iş yolculuğuydu aslında. El ile işaret edip beni durduran bir araba, içerisinde vize başvurusuna yetişmeye çalışan belki de tüm hayalleri buna bağlı bir doktor. Panik, korku ve gergin bir ortamda geçen bir yolculuğun sonunda randevuya yetişme mutluluğu… Umarım hayallerine kavuşursun doktor hanım 🙏'