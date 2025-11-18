Bir Motorcunun Vize Başvurusuna Geç Kalan Doktorla Yolculuğu Filmleri Aratmadı

Özellikle son yıllarda motosiklet sürücüleri kask kameralarını güvenliğin yanısıra içerik üretmek için de kullanıyor. İstanbul gibi kalabalık kentlerde yoğun trafikte motorcuların kameralarına yansıyan görüntüler yeteri kadar ilginçse viral olabiliyor. Osman Yavuz isimli bir motosiklet sürücüsü ise kendisine gelen ilginç bir istek karşısında önce şaşırdı sonra vize başvurusuna yetişmeye çalışan doktoru aksiyon filmlerini aratmayacak bir şekilde konsolosluğa yetiştirdi.
İşte o görüntüler 📹
Öztürk paylaşımına şöyle bir açıklama da yaptı.
