Bebeğinin Ultrason Fotoğrafını ChatGPT'ye Gösteren Anne Çıkan Sonuca İnanamadı

Bebeğinin Ultrason Fotoğrafını ChatGPT'ye Gösteren Anne Çıkan Sonuca İnanamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2025 - 21:57

Yapay zekanın pek çok iş kolunda kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Ancak bu yeni teknoloji günlük hayatta da kullanılıyor ve sıradan vatandaş günlük hayatta merak ettiklerini yapay zekaya sorarak yapay zekanın sınırlarının nerelere geldiğini kendi gözleriyle görüyor.

Sena Göktuğ isimli kadın da bebeğinin ultrason fotoğrafını ChatGPT'ye gösterdi ve bebeğinin nasıl görüneceğini sordu. Yapay zekanın oluşturduğu görselle bebeğin benzerliği başta anne olmak üzere pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.

İşte viral olan o video 📹

Bu paylaşıma pek çok yorum geldi. Yorumların bazıları şöyle;

'Aynısı 🥰 yapay zeka çok farklı boyuta evrildi iyi insanların elinde olmazsa gelecek çok korkutucu olabilir insanlık için' Alpay

'Yapay zekanın şu an beceremediği tek şey espri ya da fıkra. kelimeleri fıkra anlatıyormuş gibi mantıklı bir şekilde yan yana diziyor ama altına anlam yükleyemiyor. Bunu yapacak algoritmayı çözseler manyak bir boyuta evrilecek' Mensajero

'Olm bütün bebekler aynı değil mi zaten?' John Dillinger

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
Gündem Editörü
