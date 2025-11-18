Bebeğinin Ultrason Fotoğrafını ChatGPT'ye Gösteren Anne Çıkan Sonuca İnanamadı

Yapay zekanın pek çok iş kolunda kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Ancak bu yeni teknoloji günlük hayatta da kullanılıyor ve sıradan vatandaş günlük hayatta merak ettiklerini yapay zekaya sorarak yapay zekanın sınırlarının nerelere geldiğini kendi gözleriyle görüyor.
Sena Göktuğ isimli kadın da bebeğinin ultrason fotoğrafını ChatGPT'ye gösterdi ve bebeğinin nasıl görüneceğini sordu. Yapay zekanın oluşturduğu görselle bebeğin benzerliği başta anne olmak üzere pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.
İşte viral olan o video 📹
Bu paylaşıma pek çok yorum geldi. Yorumların bazıları şöyle;
