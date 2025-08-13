Bir İçerik Üreticisi Japonya'da Yapılan Beyaz Çorap Testini Türkiye'de Uyguladı

Bir sosyal deney viral olunca tüm dünyaya yayılıyor. Bunlardan biri de beyaz çorap deneyi. Beyaz çorap giyen denekler o şehrin sokaklarında dolaşıyor ve çorabın ne kadar kirlenip kirlenmediğine göre o kentin temizlik durumunu paylaşıyor. Japonya'da viral olan deneyi Mert Genco Türkiye'ye uyarladı. Bakalım sonuçlar nasıl?
Mert Genco testi yaparken İstanbul'un ikonik yerlerini ziyaret etti 📹
Teste gelen bazı yorumlar şöyle;
