Bir İçerik Üreticisi Japonya'da Yapılan Beyaz Çorap Testini Türkiye'de Uyguladı

Bir sosyal deney viral olunca tüm dünyaya yayılıyor. Bunlardan biri de beyaz çorap deneyi. Beyaz çorap giyen denekler o şehrin sokaklarında dolaşıyor ve çorabın ne kadar kirlenip kirlenmediğine göre o kentin temizlik durumunu paylaşıyor. Japonya'da viral olan deneyi Mert Genco Türkiye'ye uyarladı. Bakalım sonuçlar nasıl?