Bir İçerik Üreticisi Japonya'da Yapılan Beyaz Çorap Testini Türkiye'de Uyguladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2025 - 16:09

Bir sosyal deney viral olunca tüm dünyaya yayılıyor. Bunlardan biri de beyaz çorap deneyi. Beyaz çorap giyen denekler o şehrin sokaklarında dolaşıyor ve çorabın ne kadar kirlenip kirlenmediğine göre o kentin temizlik durumunu paylaşıyor. Japonya'da viral olan deneyi Mert Genco Türkiye'ye uyarladı. Bakalım sonuçlar nasıl?

Mert Genco testi yaparken İstanbul'un ikonik yerlerini ziyaret etti 📹

Teste gelen bazı yorumlar şöyle;

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
