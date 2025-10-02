onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gezgin Vizesiz, Pasaportsuz Gidilen Azerbaycan'dan Paylaştı: "Daha Önce Neden Gitmemişim?"

Bir Gezgin Vizesiz, Pasaportsuz Gidilen Azerbaycan'dan Paylaştı: "Daha Önce Neden Gitmemişim?"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 09:40

İçerik Devam Ediyor

Azerbaycan'a gitmek için yalnızca kimliğin yeterli olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış okumadınız ne vizeye ne de pasaporta ihtiyacınız var. Peki sizi Azerbaycan'da neler bekliyor?

Instagram'da gezi videolarını paylaşan gezgin Batın Özen, Azerbaycan turunu 'Gidene kadar bu kadar güzel olduğunu bilmediğim o yer.' diyerek paylaştı.

Kaynak: Instagram / gocebey

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki Azerbaycan'a gezilecek yerler nereler?

Peki Azerbaycan'a gezilecek yerler nereler?

Yine gezgin Batın Özen'in video açıklamasında yer verdiği bazı turistik mekanları aktaralım;

  • İçeri Şeher

  • Nizami Caddesi

  • Flame Towers (Alev kuleleri)

  • Haydar Aliyev Merkezi

  • Dağüstü Park

  • Şehitler Hiyabanı

  • Gobustan Milli Parkı

Sizin yolunuz daha önce Azerbaycan'a düştü mü?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın